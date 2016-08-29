單項協會改革 協會：執行是重點

總統蔡英文今天提出單項協會4項改革原則，中華民國射擊協會理事長陳士魁對此樂觀其成，「這些方向都是對的，問題是如何執行？」樂見所有協會攤在公平的機制下一起發展。

蔡總統接見里約奧運中華代表團時表示，改革方向，如果已有法源，現在開始做；需補強部分會研擬辦法，修改國民體育法，及訂專法，做為改革短、中、長期目標。

陳士魁除了是射擊協會理事長，也是中華奧會副主席，奧運中華代表團總領隊。

陳士魁表示，總統所提的方向都非常正確，但因為牽涉太多複雜的東西，譬如法規內容、標準作業程序（SOP）建立、績效考核如何客觀等，這些以後要如何落實？

陳士魁指出，現在各個協會都是按照人民團體法的規定，但有些規定也不利於國際上的發展，「例如爭取國際上的職位或關係，一下子理事長換人，我們頂多做8年，可是我們在國際體育上的耕耘可能長達10年、20年，我們才有辦法占一席之位。」

中華奧會榮譽主席、中華民國田徑協會理事長蔡辰威指出，「應該從立法院修法，執法就好好去執法，再好的法不好好執行有什麼用？」

中華民國游泳協會理事長許東雄表示，沒有一個協會不想進步，總統提的改革本來都有在做，會繼續朝這個方向努力。1050829

(中央社)