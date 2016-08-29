台灣產品快閃活動 越南舉行5天

由財團法人商業發展研究院（商發院）舉辦的「Wow! Taiwan Selects」快閃活動將自8月31日起在越南胡志明市舉行5天，繼續推廣台灣相關品牌與優質產品。

由商發院執行策畫的「Wow! Taiwan Selects」2016年最後一站31日將來到被喻為下一個亞洲之虎的越南。主辦單位今年以時尚為主題打造台灣時尚家居氛圍，鎖定越南白領年輕新婚夫妻，將台灣家電、居家生活用品等以嶄新形象包裝，引領越南家居美學新風潮。

越南1990年後GDP平均年成長率近6%，僅次於中國大陸，去年外國直接投資（FDI）更創新高，未來前景看好。

商發院指出，越南人口年輕、家庭規模小、婦女就業多、中產階級消費力強，隨著越南家庭結構的轉變，都會區結婚沒有小孩的家庭日益增加，且願意將所得投資於生活或美食上，台灣設計家電或生活用品容易被當地市場接受。

商發院今年帶領邁其利德、悅氏礦泉水、國強生技等7大產業、17家廠商一起前進越南，以時尚藍、冷冽灰並點綴LED打造居家時尚展場，並陳列台灣時尚家電系列，例如掃地機器人、按摩椅、廚具等。

活動期間，主辦單位除了邀請越南當地大型代理和通路商現場親自感受台灣商品的魅力外，更首次邀請台灣金曲獎樂團「女孩與機器人」現場演出，以活潑輕快且充滿台灣清新的電子流行曲，讓越南當地民眾隨著主唱獨特嗓音一同搖擺愛上台灣。1050829

(中央社)