全球不到800隻 陸科普書《江豚淘淘》上架吸睛

現存已不到800隻的保育類動物──長江江豚，正以每年13.7%的速度急劇減少，可能在5到10年內滅絕。科普圖畫書《江豚淘淘》28日在武漢和南京上架銷售，是11歲江豚「淘淘」的全生活日記，讓許多家長和小朋友眼睛為之一亮。

2005年7月5日，大陸國家二級保護動物江豚「淘淘」，由中科院水生所人工飼養繁殖成功，至今11歲，創造了人工飼養繁殖江豚的科學紀錄。從「淘淘」出生那一刻起，曾獲第7屆中國環境地球獎等獎項的《長江日報》攝影記者高寶燕，就將鏡頭對準了「淘淘」。

在高寶燕拍攝的近萬張照片中，從「淘淘」媽媽分娩時掙扎的痛苦、教豚寶寶游泳換氣時的溫柔，及牠的成長過程，全都被真實記錄下來。

「10多年前，我就開始關注武漢白鱀豚館的白鱀豚。以前，總以為還有很多時間拍牠，沒有刻意去留下牠們的身影。」高寶燕說，2002年7月14日，白鱀豚館最後一頭白鱀豚「淇淇」死亡，她既悲痛又自責，責怪自己為何沒有多拍些照片。

「淘淘」出生後，為牠拍攝影像資料就成了高寶燕主要工作。在她的鏡頭裡，每一頭江豚都有感情和情緒，會笑、會哭、會生氣，也會調皮搗蛋。

長江江豚是長江特有的珍稀哺乳動物，目前存活的數量不超過800隻，數量比國寶貓熊還少，被科學家列為極度瀕危物種。為減緩江豚滅亡和保存物種，科學家一直在探索人工環境下繁殖江豚。

大陸中科院水生所博士王克雄說，長江曾經是全球非常罕見的生活著兩種淡水豚類──白鱀豚和江豚的河流，但隨著環境變差、食物減少和人類活動干擾，白鱀豚已經宣告功能性滅絕，即使江豚也面臨巨大的生存危機。

(旺報)