「四大家魚」減少 長江護漁刻不容緩

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受到環境破壞影響，不但中華鱘和江豚等魚種極度瀕危，甚至被列為長江「四大家魚」的青魚、草魚、鰱魚、鏞魚，已從占漁獲量的80%降至14%。保護漁業資源刻不容緩，撈捕量必需減少。

大陸近年來漁業生產供給市場太熱門，導致出現捕撈產能嚴重過剩、品種品質不高、漁業資源持續衰退等問題。就以長江流域為例，在370餘種魚類中，其中170種是長江特有魚類，但如今多數受到生存威脅，其中白鰭豚、白鱘已經滅絕，中華鱘和江豚等極度瀕危。

大陸農業部資料顯示，青魚、草魚、鰱魚、鏞魚這長江四大家魚從占漁獲量的80%，已降至目前的14%，產卵量也從每年300億尾降至目前不足10億尾，只有原來的3%。

中國水產科學研究院淡水漁業研究中心調查，長江刀魚歷史上最多時曾經占到長江魚類捕撈量的35%以上，如今每年產量僅幾十噸。長江每年淡水捕撈量目前只有約10萬噸，不到最高年撈捕量的1/4，過度捕撈是漁業資源發展不可持續的原因之一。

大陸管轄海域的漁業資源，每年可捕撈量約800萬噸到900萬噸，但實際年捕撈量高達1300萬噸左右。過度捕撈，造成近海魚類產卵地遭到嚴重破壞，海洋漁業資源嚴重衰退，除了東海無魚已經成為事實，其他海域也漸出現無魚可捕的情況。

(旺報)