暮光女新片《私人採購》 金馬影展台灣首映

法國名導阿薩亞斯和「暮光女」克莉絲汀史都華在《私人採購》再續前緣。（圖／金馬執委會提供）

法國影后伊莎貝雨蓓的《她的危險遊戲》，被譽為本屆坎城影展的完美句點。（圖／金馬執委會提供）

金馬影展今日再釋出十部夢幻新作參展訊息，包括囊括三大影展最佳女主角的伊莎貝雨蓓主演的《她的危險遊戲》（Elle），阿薩亞斯和「暮光女」克莉絲汀史都華再度合作的《私人採購》（Personal Shopper），以及打敗她們榮登本屆坎城后座的《私法拘留》（Ma Rosa）。

法國影后伊莎貝雨蓓和《第六感追緝令》導演保羅范赫文合作的《她的危險遊戲》，雨蓓的演技讓本片在驚悚、性感之外，還充滿詭異的黑色幽默；法國名導阿薩亞斯的前作《星光雲寂》讓克莉絲汀史都華成為首位獲得法國凱撒獎的美國女星，兩人在《私人採購》再續前緣，雖然在坎城放映被喝倒彩，但導演阿薩亞斯仍勇奪坎城最佳導演。

英國女導演安德莉亞阿諾德三度奪得坎城評審團獎的《2016美國甜心》是她首度進軍美國的作品，除了有好萊塢男星西亞李畢福助陣，也發掘了明日之星莎夏連。菲律賓女星賈桂琳荷西能在如此強力的競爭下，憑曼多薩導演的《私法拘留》奪下本屆坎城影后，實屬不易，也吸引更多影迷關注她的演出。

以《愛在黎明破曉時》、《年少時代》擄獲大批粉絲的李察林克雷特，新作《我們的輕狂年代》要帶領觀眾重探他的青春歷險。而被國際影壇高度期待的傑夫尼可斯新作《Loving》以平實取代煽情，男女主角感人至深的演技，被認為有實力問鼎明年奧斯卡。

羅馬尼亞名導克利斯提普優的《失控的晚餐》行雲流水的場面調度，被拿來和尚雷諾、勞勃阿特曼等大師相提並論，是影癡不能錯過的「重頭戲」（片長173分鐘）。獲獎無數的義大利名導南尼莫瑞提的《幸福不喊卡》被法國「電影筆記」評選為2015世界十大影片第一名，終於要在本屆金馬影展與望穿秋水的影迷見面了。

(中時)