學童墜樓 新北：莫隨意揣測死因

鍾姓學童今天在開學日墜樓。新北市府表示，高風險中心已介入協助，輔導家屬身心狀況。對於墜樓原因，希望外界不要隨意揣測，否則只會造成孩子家庭的二次傷害。

新北市政府衛生局心理衛生及長期照顧科長杜仲傑表示，只要平時多一份留心，就可避免意外事件的發生，減少家人遺憾。對於這起不幸，目前沒有具體訊息顯示鍾姓學童是因為功課壓力、或在校內受到霸凌、或家庭因素而輕生；外界的不當揣測，只會造成二次傷害。

杜仲傑提醒，因為資訊發達，以往青春期的管教行為，年齡層已下降到國小四、五、六年級，家長也要注意孩子的壓力情緒表達、挫折疏導，及避免衝動危險行為。

市府社會局社會工作科長石玉麗表示，在青少年生活環境轉變階段，有時外表看不太出來孩子心思。呼籲家長多關注孩子的身心發展。

新北市政府教育局表示，包括國中、國小的校方都指稱，男童無論是在國小就讀期間，或升上國中的新生訓練，一切都無異狀。孩童以往沒有特殊輔導記錄，也沒有向學校反應霸凌的問題。

教育局說，校方表示，鍾姓學童與同學的互動融洽，人際關係不錯；雖然學業成績表現不突出，但在體育及電腦課表現相當突出，他一切生活都正常，鍾童並非輔導的個案。

鍾父今天獲悉兒子墜樓輕生。情緒崩潰痛哭說，「我跟孩子感情很好，之前也沒有想到他會這樣做。」他哭訴，「媒體說我跟孩子感情不好，根本沒這回事。」單親的鍾父，昨晚還帶兒女吃飯，大家還有說有笑。

社會局說，鍾家為低收入戶，包括生活補助費、兒童生活補助、身心障礙補助、在學生活補助費，每個月有將近新台幣2萬餘元。

社會局與衛生局都說，會多關心目擊的鍾姓女童的身心狀況，必要時給予心理諮商。校方則將等女童日後返校心情較為平復後，對心理狀況給予個別輔導，以及班級的團體輔導，避免心理創傷。

新北市鍾姓男童今天上午從住宅頂樓墜落身亡，她的妹妹目睹過程，受到驚嚇。有媒體報導是由於課業環境轉變，鍾姓男童從國小升上國中，造成輕生念頭。1050829

(中央社)