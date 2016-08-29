年金改革 傅(山昆)萁號召軍公教人員上凱道

不滿政府推出年金改革，汙名化退休軍公教人員，軍公教勞退休團體在九三軍人節當天號召10萬人上街頭抗議；花蓮縣長傅(山昆)萁今天表態將走上凱道，是全台第一位表態縣市首長。

為爭取年金改革正義，監督年金改革聯盟訂於9月3日走上凱道，傅(山昆)萁表示，將親自參加遊行，並主張「三要三反」（要尊嚴、要正義、要改革！反霸凌、反鬥爭、反污名！）的三要三反的六大訴求，強調反對鬥爭式、汙名化的年金改革。

他表示，9月3日將帶領縣府局處首長及同仁走上凱道，為軍公教人員爭取基本應有尊嚴，提升國家優秀人才投入公務體系的意願，促進台灣未來發展與進步。

傅(山昆)萁說，過去60年來公務人員是國家骨幹，更是台灣創造亞洲經濟奇蹟的功臣，如今中央政府推動年金改革，未充分與各界溝通，坊間又有各種不公不義訊息已嚴重誤導大眾，使軍公教承受反改革鬥爭式的污名。

傅(山昆)萁認為，台灣當前處於百業待興的社會氛圍，切莫再製造社會階級及世代對立的惡性循環，阻礙社會進步與和諧，呼籲各地軍公教人員捍衛名譽與尊嚴，表達心聲及訴求，也願意與所有公務人員一起承擔、走上街頭，共同找回過往的榮譽與使命。

花蓮縣政府團隊預計當天中午12時30分在中山南路立法院大門口集結，一路步行至228公園與遊行隊伍結合，齊力為全台軍公教人員發聲，捍衛軍公教人員的權益與尊嚴。1050829

(中央社)