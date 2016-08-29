杜特蒂面告陸使：給菲時間擴充軍備

我要評比

菲律賓總統杜特蒂今天在中國大陸駐菲律賓大使趙鑒華面前說，中方的軍力太強，應給菲律賓一點時間充實軍備。

杜特蒂今天在馬尼拉東南郊的英雄墓園出席英雄節獻花活動。他在發表致詞時說，「就目前來說，趙大使，我只想跟你們對話，或許爭取一點時間來充實軍備。中國的軍力太強。」

這段發言引起台下駐外使節及貴賓們的一陣笑聲。

許多國家的駐菲使節都受邀參加這場活動。馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）的影片顯示，杜特蒂特別走向趙鑒華，並跟他握手，兩人有短暫交談。

但玩笑過後，杜特蒂正色表示，他本身也流有華人血統，希望中國大陸視菲律賓為「兄弟」，讓菲國漁民回到黃岩島捕魚。

杜特蒂說，「我希望中國的心裏能容下菲律賓，希望你們視我們為兄弟，而不是敵人。」

他也在各國使節面前重申，馬尼拉目前不會向北京提出南海案仲裁結果，因為這可能會導致雙方對話中斷，但一旦雙方展開正式談判，「我不會跳脫這紙文件（指南海案裁決書）」。

2012年4月間，菲律賓與中國大陸船艦在黃岩島海域發生大約2個月的對峙，菲方後來撤船，中方順勢實質控制了黃岩島以及周邊海域，從此禁止菲國漁民前往捕魚。

馬尼拉於2013年單方面將南海爭議提交國際仲裁，仲裁庭7月間宣布結果，稱中國大陸南海9段線在聯合國海洋法公約之下沒有效力。北京則表示「不接受、不承認」仲裁結果。

8月上旬，杜特蒂請托前總統羅慕斯到香港會晤中方「老朋友」，修補兩國關係。1050829

(中央社)