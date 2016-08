大陸加緊對拉美國家軍售

委內瑞拉購買的K-8教練機。(網路照片)

根據《外交家》雜誌的報導,在國際軍火市場上角色越來越吃重的中共已經將觸角伸入了美國的後花園,也就是拉丁美洲。在過去相當長的時間,由於拉丁美洲各國軍隊都已經向固定的國家購買軍備,因此許多專家並不看好中共在此地區的表現。只是最近有跡象顯示,拉丁美洲軍火市場的結構已經出現了根本上的改變。

在2005年以前,中共在拉丁美洲軍火市場上沒有任何角色可言。然而從那個時候開始,委內瑞拉成為了拉丁美洲最重要的中共軍火用戶。斯德哥爾摩國際和平研究所的報告指出,在2011年到2015年,委內瑞拉總共購買了3億7,300萬美元的軍火。2012年簽署的一份總價值5億美元的合約,則規定中共要在未來相當長的一段時間內,向委內瑞拉提供裝甲運兵車與自走砲等重型武器。

除了委內瑞拉外,其他幾個加盟美洲玻利瓦爾聯盟(Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America)的左派國家,似乎也對中共武器產生了強烈的興趣。玻利維亞分別在2009年與2012年,與中共簽署了一份5,800萬與一份1億0,800萬到1,113萬美元的合約,購買教練-8型教練機與直-9系列直升機。當然,非美洲玻利瓦爾聯盟的國家,也非常歡迎造價便宜的大陸武器。

美國的重要經濟夥伴,TPP推手之一的祕魯,也在2009年以110萬美元向中共購買了飛15座的飛弩-6防空飛彈。然後到了2013年,祕魯又以3,900萬美元向中共購買了27座火箭發射器。只是除了委內瑞拉外,大部份賣到拉丁美洲國家的大陸武器都屬於二手的小型武器。直到去年,阿根廷前任總統費南德茲(Cristina Fernandez de Kirchner)才宣佈了金額高達10億美元的對陸軍購。

費南德茲計劃購買的武器,除了110輛裝甲運兵車外,還有14架JF-17梟龍戰鬥機。只是由於她在去年總統大選中戰敗,這個大規模的對陸武器採購計劃才被新總統喊卡。儘管在無法自製發動機的情況下,大陸的武器與歐美的還差了一大截,但是阿根廷所展現的興趣,卻表示中共軍武的生產品質與過去相比已不可同日而語。

相較於美國,中共的武器不只比較便宜,而且軍售的附加條件也沒有那麼嚴苛,至少完全不會與人權議題掛勾。至於中共向拉丁美洲國家積極出售武器的原因,絕對不是出自於經濟考量。目前,拉丁美洲的所有國家集合起來,也不過只佔全球軍火市場的6%。所以,北京積極拓展拉丁美洲市場的目的,肯定是想在政治上發揮影響力,並取得真正的大國地位。

撒哈拉沙漠以南非洲地區的情況與拉丁美洲十分相似,因為那裡的軍火市場只佔全球8%,但卻依舊可以看到中共武器商的積極活動。毫無疑問的,中共無法靠賣武器給撒哈拉沙漠以南的國家來賺取利潤,但是這卻可以提升其在非洲的影響力。斯德哥爾摩國際和平研究所指出,從2011年到2015年,中共在全球軍火市場上獲得的利潤僅為22%。

中國航空工業集團公司,就空前成功的讓非洲國家80%的空軍裝備大陸製的教練機。儘管這些飛機的品質,實在無法與西方國家相提並論,但是中共仍透過這種方式,鞏固了非洲的天然資源市場。同時,中共也更可以盡其所能的在非洲施展其柔性實力。這對西方國家的競爭者而言,實在是一項非常重大的挑戰。銷售武器,同樣也是中共強化拉丁美洲國家關係的一種方法。

未來,只要中共能夠讓更多像費南德茲那樣的拉丁美洲領袖,相信大陸造的武器品質沒有問題的話,就能夠從包括美國與俄羅斯在內的競爭者手中搶走更多生意。從長遠的角度來看,中共也可以透過販售武器鞏固與拉丁美洲國家的外交關係。更令人憂慮的,則是中共還有可能累積到足夠的力量挑戰美國在拉丁美洲的影響力。

(中時電子報)