讀者爆料：機師早班飛行　前晚唱歌狂歡

讀者爆料，桃園機師公會的幹部在飛行前應該休息的時間期間，竟然還在KTV唱歌，並且自拍相片放在臉書上分享，毫不避諱。（翻攝臉書畫面）

讀者爆料，桃園機師公會的幹部在飛行前應該休息的時間期間，竟然還在KTV唱歌，並且自拍相片放在臉書上分享，毫不避諱。（翻攝臉書畫面）

讀者爆料，桃園機師公會的幹部在飛行前應該休息的時間期間，竟然還在KTV唱歌，並且自拍相片放在臉書上分享，毫不避諱。（翻攝臉書畫面）

讀者爆料，桃園機師公會的幹部在飛行前應該休息的時間期間，竟然還在KTV唱歌，並且自拍相片放在臉書上分享，毫不避諱。雖然夜唱沒有違反「休息」規定，但也引發外界質疑，難道飛行員爭取的法定休息時間，就為了休息時間可以上KTV唱歌，接近紅眼時間還在外面娛樂，一早就有飛行任務要執勤，難道不影響飛航安全？

飛行機師私下表示，飛行前10小時的休息時間，就是指公司不得再指派任何工作，讓機師可以充份休息。而航空公司飛行前的安全檢查都是抽檢，除非一起派飛的飛行員察覺有異舉報，否則是否有充份休息，其實見仁見智。

多位飛行機師更指出，如果是執行早上6、7時就要報到的飛行任務，晚上就應該提早休息，即使睡不著也會選擇在家休息，更何況這名機師還是正駕駛，應該知道分寸；由於在臉書上自放相片的就是桃園機師公會的幹部，也引發外界質疑，難道公會機師爭取休息權益，就是為了可以利用法定休息，方便安排行程玩樂。

據爆料者指出，該名陳姓機師在桃園機師公會擔任聯絡幹部職務，他原本7月當日執行早上7時報到，8時由台中飛越南胡志明飛行任務，沒想到在前一日晚上10時20分，在臉書上PO文自己在KTV歡唱相片，桌上還有啤酒飲料，雖然照片無法證實該名機師有喝酒，但確實讓人有不良聯想，臉書的朋友也有人驚訝回應「居然在唱歌」。

(中時)