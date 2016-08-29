生熟食混用砧板 1家3人染霍亂

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衛生福利部疾病管制署今天表示，近期陸續接獲3起霍亂感染事件，共5人感染。其中住台中一家人愛吃魚，但砧板生熟食混用，是致病危險因子。

疾管署晚間發布新聞稿表示，近期陸續接獲3起霍亂感染事件，經檢驗確認共5名個案感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），分別為台中市龍井區3名、大甲區1名及彰化縣溪湖鎮1名，其中台中市龍井區3名個案為家庭群聚感染。

疾管署中區管理中心主任林明誠受訪時表示，3名居住在台中市龍井區的感染者是一家人，媽媽先出現症狀，另外2名同住家人雖然沒有症狀，但經採檢發現霍亂弧菌陽性。

另外大甲區、溪湖鎮個案，都是本身有慢性病史，但相關接觸者都沒有不適症狀，檢驗也都屬陰性。

林明誠表示，依據個案地緣性與潛伏期間飲食史研判，這3起感染事件應無關聯性，食物來源、種類也沒有重疊性，可能感染源還在追查中。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期為數小時至5天，通常為2至3天，症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，輕重程度因人而異。國內醫療資源充足，大多數病患接受妥善治療照顧後，都能康復出院。

霍亂傳染途徑是經由病人或帶菌者糞便或嘔吐物污染的食物或飲水而感染，一般感染原因為食用未煮熟受污染的水產品（特別是甲殼類或貝類）或食入交叉污染的食物。

林明誠說，感染後是否發病與食入菌量及人體免疫力有關，老年人、慢性疾病患者、癌症、免疫功能抑制、胃酸不足或胃切除者較易發病，屬於高危險群。如果食入的菌量不大，因霍亂弧菌怕胃酸，也多不會發病。

台灣自西元2012年至2015年間，分別有5、7、4、9例本土霍亂確定病例；無死亡病例。今年截至8月28日共計8例本土霍亂確定病例，分別居住於台中市4例、高雄市2例，桃園市及彰化縣各1例，個案發病月份集中在7月（3例）及8月（5例）；2012至2015年同期本土確定病例分別為1、4、4、6例。

疾管署提醒，食物要充分煮熟並注意冷藏保存，烹製過程應避免生熟食交叉污染，飲水應煮沸或喝安全衛生的包裝水。霍亂高危險群應避免食用生魚片、生菜、生蠔或未熟貝類等，降低感染風險。1050829

(中央社)