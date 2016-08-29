飛行前夜生活 標準組：自我管理與自律問題

讀者爆料，桃園機師公會的幹部在飛行前應該休息的時間期間，竟然還在KTV唱歌，並且自拍相片放在臉書上分享，毫不避諱。（翻攝臉書）

根據讀者爆料，桃園機師公會的幹部在飛行前應該休息的時間，竟然還在KTV唱歌，並且自拍相片放在臉書上分享，毫不避諱一事，大部份旅客都表示「既然是法定休息時間，就應該休息，不應該到娛樂場所，若精神狀況不好，確實會影響飛航安全。」，但也有搭機旅客表示，只要通過公司安全檢查，不影響飛安即可。

針對飛行機師利用飛行前法定休息時間在KTV唱歌一事，民航局標準組表示，飛行前的法定休息時間，是經過國外臨床醫學實驗得到的數字，「休息」不見得是指要睡覺，但至少要讓身體得到一定的舒緩，達到休息效果，所以當飛行員在休息時，公司不可以派遣任何任務，甚至連打電話，都視為干擾休息，若如所指隔天有早上7時的飛行任務，該飛行員就需要在前一天晚上9時就應該休息，竟然晚上10時許還在KTV唱歌，甚至放在臉書，直到接近半夜還在回覆臉書，就表示有未充份休息的疑慮。

不過，標準組也表示，沒有明文文字規定怎樣的情況才視為「休息」，這是飛行員及空服員自我管理與自律上的問題，精神狀態不好，很可能在緊急狀況影響判斷，航空公司應該重視管理，避免在執行任務時，發生因個人精神狀況不佳，影響飛安情事發生。

(中時)