莫三比克撿到飛機殘骸 疑馬航失聯機

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有人在莫三比克海岸撿到一塊飛機殘骸，可能是馬來西亞航空公司2年前失聯的MH370飛機。媒體報導，殘骸現蹤莫三比克外海，顯示飛機爆炸，在落海時未受機師控制。

法新社報導，莫三比克民航主管當局表示，他們知道這個消息，但是尚未接獲這個物件。

馬航MH370班機2014年失蹤，當時機上有239人。主導搜索這架客機的澳洲斷定在莫三比克、南非和模里西斯找到的5件殘骸，幾乎確定來自這架失聯飛機。

在莫三比克南部印罕班省（Inhambane）擔任旅館經理的南非人維容（Jean Viljoen）告訴法新社：「我上週25日在林加林加小屋（Linga Linga Lodge）前海灘找到這件殘骸。」

「形狀像三角形，每邊1.2公尺，看起來已在海裡有一段時日了。」

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，這塊物件邊緣嚴重破損，顯示飛機並非減速後降落。

非洲外海找到的殘骸數量越來越多，顯示這些片段自南印度洋疑似墜落地點，隨著洋流漂流到非洲。

這些扭曲和破損的殘骸引導出的推理是，飛機2014年3月自吉隆坡起飛後，遭遇爆炸或火警等災難，兩位機師試圖折返，接著失去意識。飛機接著以自動飛行模式繼續飛行，直到用完油，墜入大海。1050829

(中央社)