男駕車欲接小孩放學 遭槍擊頭部命危

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一名男子今天駕車本來要接小孩放學，行經南投縣埔里鎮遭子彈擊中頭部，座車擦撞路邊停放的汽車與機車後停下，警方仍在釐清案發過程、追查凶槍。

南投縣消防局下午4時21分獲報，埔里鎮中山路一段靠近埔里高工附近有車禍案件，一輛綠色廂型車追撞停放路邊的1輛銀色轎旅車、4輛機車，並擦撞一戶民宅前方的木造裝潢，最後停在一間幼兒園前，民眾見狀趕緊報案、通報車禍。

南投縣消防局派出中心碑消防分隊救護車趕往，救護員抵達發現，廂型車內一名男子額頭有傷口，不斷滲血，稍微往副駕駛座傾倒，傷者對痛覺、聲音無反應，但仍有心跳、脈搏、呼吸，依照車禍處理流程，趕緊送往台中榮民總醫院埔里分院急救。

傷者送到醫院後，醫生及救護員都發現傷者額頭滲出血液、腦漿，且傷口不像車禍造成，診療摸到一發子彈混在血堆之中，立即通報警方；經由電腦斷層掃描，男子頭部被子彈貫穿，昏迷指數3，轉送台中榮民總醫院搶救，有生命危險。

南投縣警察局埔里分局表示，傷者是居住埔里鎮的36歲潘姓男子，無前科，有正當職業，子彈初步判斷從頭部側邊進入，車內未發現槍枝、彈殼或其他子彈，目前正調閱路口監視器，釐清案發過程。

潘男的妻子、母親接獲噩耗，趕到醫院泣不成聲，也對潘男為何遭到槍擊感到不解，只說潘男「這個時候應該是要去接小孩放學，怎麼會發生這種事」，對於潘男是否有無與人結仇、財務糾紛，都一頭霧水，隨後坐上救護車，陪同潘男轉院。1050829

(中央社)