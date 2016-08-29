林全：全力防制網路詐欺及避免醫院暴力

行政院長林全今天主持治安會報，指示全力防制電信網路詐欺及避免醫院暴力，另強調校園霸凌等是校園安全重要課題，請教育部強化防制作為。

行政院晚間發布新聞稿，林全主持民國105年第8次治安會報，召集相關部會，針對防制電信網路詐欺、維護校園安全及避免醫院暴力事件等議題進行討論。

林全會中表示，為有效打擊跨境電信詐騙犯罪，請內政部邀集相關部會協商，建立更完善的管理機制，就相關部會的業務規範、現行作法或法令需配合修訂部分，一併進行深入討論，以彌補治安漏洞，展現政府打擊詐欺犯罪的決心。

此外，他指出「醫療法」已在前年修正增訂具有公共危險罪性質的條文，對醫療暴力行為有較重和較完整的處罰規定，施行後至去年底，統計數據顯示，醫療暴力案件通報數沒有明顯增加，但依「醫療法」處罰之個案數則成長2倍，其中約有2分之1為移送檢察機關的刑事案件，起訴率達82%，起訴後經有罪判刑確定率則達100%。

林全指示，請衛福部評估是否還需進一步修法之外，同時也應加強當事人被起訴及判刑的案例宣導，讓民眾認知醫院暴力應被譴責，以避免發生。

另在校園安全部分，他強調，家長非常重視校園安全，請教育部持續督促各級學校落實風險控管和校園巡查，並教育學生提升自我安全防護能力。

此外，林全也責成通傳會彙整內政部、法務部及衛福部意見後，研議具體對策，針對如何利用「網路內容防護機構」（Institute of Watch Internet Network,iWIN）建立有效管理機制，主動蒐集網路重大訊息，並強化法治宣導，讓民眾了解在網路傳播不當內容是違法行為。

相關部會也在會中提出各自因應作法，例如內政部表示防制電信網路詐欺，已建立打擊跨境詐騙犯罪跨部會平台，也成立打擊詐欺犯罪中心，並加強查緝詐欺金流及幕後金主，同時防範國人赴外從事詐騙犯罪。此外，法務部已草擬完成「組織犯罪防制條例」修正草案，針對電信詐欺集團犯罪，也已納入該條例處罰對象予以嚴懲。

在維護校園安全方面，教育部則指出，目前已建構跨部會聯繫平台，並透過校安通報機制，即時協處突發事件。為強化校園安全防護，將規劃校園安全環境檢測，並辦理重大校安事件應變處置演練，另亦教育學生自我安全防護觀念與能力，致力營造安全、友善的學習環境。

衛福部則針對醫院暴力事件提出研析與策進作為，表示已建構安全醫療環境、訂定暴力事件應變標準作業流程、加強醫護人員高風險個案辨識及自我保護訓練、持續辦理民眾教育與宣導、加強醫院與檢警單位合作、從嚴從速偵辦，有效遏止類似事件的發生，以確保醫護人員執業安全及保障民眾的醫療權益。1050829

(中央社)