亞洲青棒賽》廖健富棒子燙 中華隊關鍵強棒

U18亞青中華隊捕手廖健富。（葉姵妤攝）

2016年亞洲青棒錦標賽30日在台中開戰，中華隊歷經近50天的集訓備戰，欲將冠軍留在台灣，中華隊總教練蔡明堂表示，目前全隊狀況都非常好，希望球員別有太大壓力、穩定發揮，而比賽開打在即，其中捕手廖健富也被蔡董點名打擊近況最好。

今年中華隊以穀保家商為主體，集合全國青棒菁英組成代表隊，其中挑選了3名來自高苑工商的野手廖健富、張文賢及曾宸佐，希望能借重他們的打擊能力，在比賽中有所發揮。

蔡明堂透露，目前打擊近況最好的就是廖健富，預期他會是今年亞青賽，除了陳琥之外的另一名關鍵人物，這次也預計讓他擔任主戰捕手，先靠打擊搶分，比賽後段再換上防守較出色的隊長蘇煒智穩住局面。

廖健富去年曾入選U18世界盃中華培訓隊，但最後未進入正選名單，今年等到生涯首度披中華隊戰袍的機會，他說：「之前很求表現，但結果不如預期，現在自己有把心情調適好，維持平常心。」

不只教練很看重他的打擊能力，廖健富也感受得到隊友對他的期待，「他們都會一直鼓勵我，要我盡量發揮。」他也不給自己太大壓力，「這次沒有給自己設目標，盡全力表現就好。」

至於張文賢去年就是U18世界盃的中華隊班底，與陳琥同樣是連兩年入選國家隊，兩人也肩負帶領球隊的重任，擔任副隊長的張文賢透露：「今年壓力有比較大，但自己也有把去年吸取的經驗分享給隊友，互相提醒。」

另外包括曾宸佐及宗秉毅的打擊近況也都調整到不錯的狀態，就盼正式比賽時能有所表現。今年從南英商工畢業的宗秉毅首度入選中華隊，他笑說：「第一次中國手，從第一天起就一直很亢奮，難免有壓力，只希望不要失常就好。」

中華隊在集訓過程中培養出超強凝聚力，也都能維持歡樂的打球氣氛，這次全隊的目標只有一個，就是「拿冠軍」，即使日、韓都以明星隊來台參賽，中華隊也沒在怕，宗秉毅說：「怕就先輸一半了。」他也對自己和全隊都很有信心。

(中時電子報)