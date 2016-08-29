南勢角出現快龍！逾500玩家聚集 垃圾車難行

玩家人數超過500人，連垃圾車都卡在巷內無法通行。（葉書宏翻攝）

又是快龍！新北市中和區南勢角今（29）日晚間9時許，再度出現「快龍」、「卡比獸」，吸引不少玩家驅車前往，玩家人數超過500人，連垃圾車都卡在巷內無法通行。徐姓玩家說，南勢角已連續好幾天，出現稀有寶可夢「快龍」、「卡比獸」，根本就是抓寶者的秘境。

(中時)