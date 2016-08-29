南勢角出現快龍！逾500玩家聚集 垃圾車難行 2016年08月29日 21:53 中時 葉書宏 小字型 中字型 大字型 點閱846 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 玩家人數超過500人，連垃圾車都卡在巷內無法通行。（葉書宏翻攝） 又是快龍！新北市中和區南勢角今（29）日晚間9時許，再度出現「快龍」、「卡比獸」，吸引不少玩家驅車前往，玩家人數超過500人，連垃圾車都卡在巷內無法通行。徐姓玩家說，南勢角已連續好幾天，出現稀有寶可夢「快龍」、「卡比獸」，根本就是抓寶者的秘境。(中時) 關鍵字：快龍、南勢角、秘境、寶可夢、垃圾車 點閱846 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：日本快時尚品牌歡慶10週年 初秋力推百褶裙 上一則：中秋將近 月餅訂購數量漲4成 相關新聞 偷車抓「寶」 賊星該敗 文字 兩岸接地氣－兩岸應盡早布局超真實經濟 文字 寶可夢搭智慧手環 運動又健身 圖片 這畫面登上美新聞嚇傻主播 台灣之光竟是… 影音 玩寶可夢也反毒 宜蘭捉寶截圖換獎品 圖片 發表意見(0)