習近平視察戰略支援部隊 再提以黨領軍

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中共總書記、中央軍委主席習近平今天視察戰略支援部隊機關時說，必須堅持中共對軍隊的絕對領導，堅定不移「聽黨的話、跟黨走」，還要加強紀律建設，把軍隊內部風氣「搞得很純正」。

中國大陸央視新聞客戶端報導，習近平上午視察去年底成立的中共解放軍戰略支援部隊機關，接見戰略支援部隊第一次中共黨代會全體代表和機關師以上領導幹部，聽取戰略支援部隊工作匯報，並發表談話。

習近平說，要貫徹新形勢下的軍事戰略方針，堅持政治建軍、改革強軍、依法治軍，努力建設一支強大的現代化戰略支援部隊。

他指出，要紮實打牢戰略支援部隊建設的思想政治基礎，強化政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識（四個意識），「牢牢堅持黨對軍隊的絕對領導，堅定不移聽黨的話、跟黨走」。

習近平並表示，要加強紀律建設，培育新風正氣，「把內部風氣搞得很純正，把政治生態搞得很純潔」，凝聚推進部隊建設的強大正能量。

據報導，中共中央政治局委員、中央軍事委員會副主席范長龍、許其亮，中央軍委委員常萬全、房峰輝等軍方高層都參加了這場活動。

習近平2月向中共解放軍各戰區授旗並發布訓令時也強調「四個意識」，指各戰區要毫不動搖聽中共指揮，「堅持黨對軍隊的絕對領導」，不折不扣執行中共中央和中央軍委命令指示。1050829

(中央社)