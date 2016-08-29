颱風獅子山直撲日本東北 部分航班停飛

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今年第10號颱風獅子山被氣象專家指很難預測。日本氣象廳觀測指出，隨著獅子山颱風接近，北日本太平洋一側將颳起暴風，東北可能下大雨。已有日本國內航線班次決定停飛。

日本氣象廳表示，1951年有氣象統計以來，颱風從日本東北登陸發生過3次，但都是從東北的日本海一側登陸，從獅子山颱風（LIONROCK）目前路徑研判，明天可能逼近東北地方的太平洋一側，果真如此，將成為首例。

日本氣象廳表示，颱風獅子山今天下午6時（台灣時間5時）左右在伊豆群島的八丈島東南東約340公里的海上以每小時25公里的速度往東北前進。

今晚颱風獅子山從伊豆群島東方的海上北上，明天速度將加快，改往西北前進，以強勁的風速逼近北日本、關東地區，可能在日本的東北登陸。

日本氣象廳預測，明天北日本、東日本風勢強、浪高，北日本的太平洋一側的海上將颳起猛烈的風，廣範圍地區颳暴風。到明天為止，最大風速東北每秒35公尺、北海道每秒30公尺、關東每秒23公尺、北陸每秒20公尺。瞬間最大陣風每秒30至50公尺。

颱風獅子山來勢洶洶，日本以東北地方、北海道機場為起降地的國內線航班已知有42班決定停飛。各航空公司表示，明天停飛的航班可能增加。此外，以東京羽田、成田（位於千葉縣）機場起降的航班可能誤點。

全日空航空公司決定明天上午到晚上7時為止的仙台機場及函館機場等起降的航班30班停飛。日本航空公司決定，明天從首班到下午1時30分左右，以山形機場及岩手縣花卷機場起降的12班國內線航班停飛。

日本氣象廳預報課主任預報官松本積今天傍晚召開記者會時表示，颱風獅子山正加速，路線改為向北北西前進，明天下午暴風圈擴大，颱風逼近東北地方，可能登陸。

松本指出，從颱風逼近之前，北日本與東日本的廣範圍地區可能降下大雨，颱風逼近及通過的地區，局部地區降雨量可能出現每小時80公釐以上。尤其東北地方可能會出現前所未見的豪大雨，呼籲民眾嚴防土石災害、河川暴漲、氾濫等災害。1050829

(中央社)