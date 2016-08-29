印度留台校友會成立 盼成台印橋梁

印度留台學生校友會今天正式成立，駐印度代表田中光希望校友會能扮演印台之間的橋梁，並成為留台印度學生的交流平台；校友會預計未來每1到2個月舉辦1次交流活動。

台灣與印度自2010年簽署高等教育合作交流協議書、為台印相互學歷認證奠基後，印度留台學生逐年成長，根據駐印度代表處教育組的資料，和3年前相較，印度留台學生這兩年各成長了50%及60%。

為配合政府新南向政策以人為本的人才交流培育原則，經過籌備，印度留台學生校友會（Taiwan Alumni Association in India）本地時間今天傍晚在駐印度代表處正式成立，初期共有334名留台學生加入，並選出2012年在台灣修讀華語的德里大學東亞研究所博士候選人夏海娜（Namrata Hasija）為會長。

駐印度代表田中光在成立大會致詞時期盼，印度留台學生校友會的成立，可以把留台的印度學生結合起來，扮演台印之間的橋梁，並讓留台學生及各界可以利用這個平台加強台印交流，駐印度代表處也會把相關資訊在這個校友會的臉書專業刊登，讓更多印度學生知道台灣包括留學在內的相關資訊。

夏海娜應邀先分享她在台灣的生活點滴與經驗。

她說，在台灣期間感受到台灣人情味和溫暖，甚至願意借錢給她這樣的外國人作為租房押金；更重要的是，即使不會中文，台灣便捷的捷運、高鐵和各種交通工具都有英語標誌和說明，加上台灣人樂於幫助外國人，在台灣生活完全不會有任何問題。

對在場一些準備要到台灣留學的印度學生，夏海娜建議除了學習，應該要多了解台灣的文化，也應順勢把中文學好，這樣絕對不虛此行。

夏海娜告訴中央社，在校友會成立後，她計畫每1、2個月舉辦1次活動，讓更多人知道台灣，也讓這個平台成為印度學生赴台留學及雙邊交流的最佳平台。

曾到台灣擔任訪問學者的印度新德里國防與戰略研究院（IDSA）副研究員辛柏山（Prashant Kumar Singh）則說，台灣是教育、創新與科技之島，他建議學生們到台灣一定要學習中文，更要深入社區，認識當地人們，因為台灣人對外國人非常友好，他自己就有許多美好的經驗。1050829

(中央社)