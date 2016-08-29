劉寅娜被陸「禁韓令」掃到 戲拍快完慘遭換角成郭雪芙

日前傳出郭雪芙（左）將接替劉寅娜成為陸劇《相愛穿梭千年2》的女主角。（圖／取材自郭雪芙臉書、微博）

近來大陸網路頻傳廣電總局有意頒布「禁韓令」，將大幅限縮韓星在大陸的演藝活動，雖未遭到官方證實，但已有不少韓星活動出現影響，網路也瘋傳一份「封殺名單」， 共有42位藝人、53部中韓合作戲劇榜上有名，現在驚傳34歲女星劉寅娜成為這份名單的首位被害者，慘遭電視劇《相愛穿梭千年2》換角，糗的是她戲已經拍一半了，如今卻被告知角色將由台灣女星郭雪芙頂替。

上月在《相愛穿梭千年2》微博才放上劉寅娜的主視覺海報，未料現在卻傳出換角。（圖／取材自相愛穿梭千年2微博）

劉寅娜早前因演出《仁顯王后的男人》、《來自星星的你》知名度大開，今年接獲湖南衛視邀約，加入穿越愛情偶像劇《相愛穿梭千年2》擔綱女主角，該劇已於5月於上海開機，也預計將在下月播出，未料現在卻傳出大變動，劉寅娜疑似遭禁韓令掃到、慘遭換角，據香港《蘋果日報》報導，消息傳出時，劉寅娜經紀公司先是否認，接著改口正在協商中，只是今日正式確定遭撤換，改由郭雪芙接替女主角一職。

事實上在本月初網路流傳一份「封殺名單」時，劉寅娜主演的《相愛穿梭千年2》就遭點名恐受影響，結果不到1個月，劉寅娜成為了首位禁韓令犧牲者，只是尷尬的是，該戲預計下月播出，就意味著拍攝進度已差不多告一段落，劉寅娜也全程參與了過程，如今才被告知女主角換人，讓粉絲紛紛替劉寅娜抱屈。

(中時電子報)