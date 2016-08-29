辛巴威警民衝突 恐將宣布緊急狀態

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辛巴威人民因不滿政府選舉方式，紛紛走上首都哈拉雷街頭示威抗議，警民對峙暴力事件天天上演。政府支持者呼籲總統穆加比宣布全國進入緊急狀態，以高壓手段遏止暴力。

辛巴威新聞日報（NewsDay）今天引述穆加比（Robert Mugabe）發言人曼赫魯（Nathaniel Manheru）報導，穆加比「很有可能」跳過國會、直接下達全國進入緊急狀態的指示。

高齡92歲的穆加比在位已長達29年。他於2013年總統大選中連任成功。去年，他開始推動國會修法讓他可以繼續參選2018年總統大選。

由18個反對派團體所發起的選舉改革法案，遲遲無法在國會通過。民眾只好發動大規模抗議活動，警民對峙中流血事件頻傳，社會不安緊張氣氛持續升高。

報導引述曼赫魯督促穆加比要無情地、果斷地鎮壓示威民眾，一如敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Asad）。因為「他們（示威者）已經觸及政府底線。國家不能倒下。」

他說：「敘利亞可能失去和平與發展，但至少保存了1個國家。不要浪費時間決定誰來執政，無政府狀態不可能偽裝成民主。」

辛國近20年來飽受經濟危機威脅，工作機會少，人民生活困頓，貨幣狂貶。

報導引述反對派民主改革運動（Movement for Democratic Change，MDC）發言人古圖（Obert Gutu）表示，曼赫魯的威脅論只是凸顯穆加比政權意圖將憲法「垃圾化」用以壓抑人權。但反對派也會對全國進入緊急狀態的說法，嚴肅以對。1050829rgency/

(中央社)