政院公告 年終慰問金基準2.5萬

我要評比

蔡英文政府將改革年金制度，軍公教人員則揚言在九月三日走上街頭抗議。關於退休軍公教年終慰問金基準數額，行政院今 (29)日下午公告，發放對象為月領退休金2萬5千元以下之退休軍公教人員。

初估約有12萬4千人，可以在明年春節領取1個半月的年終慰問金，最高可領3萬7千500元。若月退金在2萬5千以上，則不能領取年終慰問金。

按行政院長陳冲於2012年10月公布退休公務員年終慰問金改革方案，限定「月退休俸在2萬元以下者」、以及「因作戰、演訓而傷死、殘廢的退休人員和遺族」才可支領年終慰問金。

嗣後在行政院長陳冲、國民黨祕書長曾永權、大小黨鞭與地方黨部主委強勢督軍下，國民黨立院黨團大會以「共識決」通過，支持行政院版退休公務員年終慰問金改革方案。

2015年立委選舉時，賴士葆即稱取消年終慰問金這件事，「真的要怪就怪一個人，叫做陳冲。」

此政策造成國民黨當年選情舉大受影響。2013年中市立委補選，顏寬恒險勝，當時立委江啟臣則說，鐵票倉開票不如預期，整體氣氛上還是輸 ，國民黨應視為警訊。

行政院長江宜樺在2014年，將退休軍公教年終慰問金發放標準再調整回2萬5千元，讓103年可以領年終慰問金的人數，由7萬4千人調增加到12萬4千人，增加5萬多人可領年終慰問金。

(集團連線報導)