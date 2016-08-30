永平高中創意開學 國際特色迎新生

校長劉淑芬特地於開學日一早，率領各處室主任，分別穿著與永平高中締結姐妹校的四國服飾，在校門口迎接學生。（葉書宏翻攝）

校長劉淑芬特地於開學日一早，率領各處室主任，分別穿著與永平高中締結姐妹校的四國服飾，在校門口迎接學生。（葉書宏翻攝）

校長劉淑芬特地於開學日一早，率領各處室主任，分別穿著與永平高中締結姐妹校的四國服飾，在校門口迎接學生。（葉書宏翻攝）

校長劉淑芬特地於開學日一早，率領各處室主任，分別穿著與永平高中締結姐妹校的四國服飾，在校門口迎接學生。（葉書宏翻攝）

全國中小學開學日，新北市立永平高中開學很國際，今年的主題為「把世界帶到學生面前」。校長劉淑芬特地於開學日一早，率領各處室主任，分別穿著與永平高中締結姐妹校的四國服飾，在校門口迎接學生。

永平高中為新北市國際教育任務學校之一，每年師生出訪德國、日本、韓國、馬來西亞等姐妹校，進行入班學習、課程連結及志工服務等深度交流。因此，今年創意開學日活動，是希望由師長帶領營造友善校園環境，並鼓勵學生在新的一學期中，能積極拓展自己的國際視野，樂於學習並接納不同國家的文化，培養學生跨國移動力及國際競合力，落實「從永平出發，向世界找答案」的願景。

開學前三日，永平高中辦理新北市國際教育教師專業成長24小時初階課程，共70餘名教師認真投入研習，為學校國際化的課程發展及推動做完善的準備。所有的永平學生從高一起，就必須閱讀德國文學作品，增進跨文化的國際素養，也將以專題發表的方式與德國姐妹校進行對談。

於開學後，校內高一新生皆可選修德語或日語為第二外語，配合德國情境教室及日本文化教室的設備，由專業教師授課，與姐妹校的學伴進行課程連結。另外也開設德、日小導遊特色課程，提供學生應用語言增進能力的平台。

今年高三學生林哲宇表示，學校每年皆有日本高中來訪，因此積極申請擔任英日小導遊接待日本學生。高一時，由於日文不夠熟練，一直無法和日本學生交談，讓我充滿挫折感!因此，深刻體認到自我的不足，重新規劃學習日語的方法，開始進行全日語環境的營造，在校把握「外語進階班」日語會話的機會。

回家將Google的搜尋設定，更改為日文版，每天閱讀日文文章及聽廣播訓練聽力。前面的慘痛教訓沒有打倒我，反而促使以穩扎穩打、認真不懈的方式來學習日語。高二時，再次申請英日小導遊，這時的我已脫胎換骨，能從容地說著流利的日語和日本學生對談及介紹台灣特色了。

永平高中新生家長吳爸爸在參與「新生家長座談會」後表示，「永平高中處處有國際化氛圍，很高興看到學校能提供豐富的國際教育課程及國際交流機會，讓孩子更有學習的情境及動力，同時藉由不同國家的學伴彼此激勵，成為未來的國際高端人才。」

(中時)