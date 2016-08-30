強辯樂團玩直播竟先備腸胃藥 2016年08月30日 01:22 中時 楊宗翰／台北報導 小字型 中字型 大字型 點閱17 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 強辯樂團以百萬價碼接下手機手把代言。(強辯提供) 強辯樂團出道10年，以百萬價碼首度接下大陸代言，更將合作推出直播節目《強辯！我的天！》團員身兼主持人、記者、美食家多元身分，與粉絲一起玩音樂、分享生活。首集將在30日於微博直播，將挑戰「衣服顏色＋剛吃的食物」創意料理，他們笑說：「腸胃藥已準備好，可以掛號腸胃科的醫院清單也列出，就看究竟會吃到什麼怪料理。」(中時) 關鍵字：直播、強辯、胃藥、料理、樂團 點閱17 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：信巡演搖滾夏令營開跑 樂當導遊招待空中跳傘 相關新聞 微博攜手大疆 攻無人機直播 文字 網路衝票 為教師樂團按讚 圖片 《通信網路》FIZIKO「動」起來！中華電推運動直播平台APP 文字 朱宗慶打擊樂團大陸巡演 樂迷耳目一新 圖片 無懼音樂祭開唱 多國樂團跨領域演出超吸睛 文字 發表意見(0)