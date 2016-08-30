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強辯樂團玩直播竟先備腸胃藥

中時
／台北報導
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強辯樂團玩直播竟先備腸胃藥
強辯樂團以百萬價碼接下手機手把代言。(強辯提供)

強辯樂團出道10年，以百萬價碼首度接下大陸代言，更將合作推出直播節目《強辯！我的天！》團員身兼主持人、記者、美食家多元身分，與粉絲一起玩音樂、分享生活。

首集將在30日於微博直播，將挑戰「衣服顏色＋剛吃的食物」創意料理，他們笑說：「腸胃藥已準備好，可以掛號腸胃科的醫院清單也列出，就看究竟會吃到什麼怪料理。」

(中時)

關鍵字：直播強辯胃藥料理樂團
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