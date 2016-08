斐濟橄欖球教練萊恩(最後排)率隊摘金,成為全國的英雄。(美聯社資料照)

本屆里約奧運最動人的故事之一,就是一位潦倒的教練萊恩(Ben Ryan),率領由獄警與農民組成的7人橄欖球隊,在決賽大勝「橄欖球祖國」英國隊,為全國人口僅85萬的斐濟摘下歷史首金。

雖然身為教練的萊恩無法獲得金牌(只頒發給選手),但斐濟總統決定不讓這位國家英雄空手而回,他賜給萊恩3英畝的土地(約3672坪),「Companion of the Order of Fiji」(斐濟之友)的最高榮譽稱號,以及「Ratu Peni Raiyani Latianar」(斐濟的部落長老名號)。

44歲的萊恩出身英國,因在國內不得志而前往南太平洋島國斐濟發展,他領著微薄的薪俸,訓練著一支東拼西湊的雜牌軍。3年後萊恩的努力終於開花結果,士氣高昂的斐濟隊以43-7痛宰昔日的宗主國,爆冷摘金。

此次奪金不僅是斐濟奧運首金,亦是奧運首面獎牌。促成這一切的英雄萊恩,目前至少有包括日本在內的20個國家地區以高額薪俸網羅他,無論他今後走向何方,萊恩的傳奇事蹟將載入史冊而永遠為斐濟人民傳頌。

(中時電子報)