iPhone 7來了？!!蘋果宣布9月7日將辦發表會

蘋果在官網上宣布將在9月7日舉辦特別活動。(圖取自蘋果官網)

美國科技公司蘋果(Apple)已經寄出邀請函，宣布將在9月7日在洛杉磯舉辦一項特別活動，外界多預期蘋果將會在活動上推出有雙鏡頭的新iPhone、新的筆電和新蘋果手錶等。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)，這個活動訊息剛好吻合彭博社(Bloomberg)之前報導過的、蘋果將在9月7日推出新手機的新聞，上個月也有傳聞說新iPhone將可在9月9號開始接受預定，科技爆料達人Evan Blass也在推特上宣稱，iPhone 7最會就會在9月16日上市。

雖然新iPhone的螢幕尺寸據說會延續第六代的4.7吋和5.5吋的大小，但多項傳聞指出5.5吋的iPhone 7將會搭載雙鏡頭，讓這台手機可拍攝出更明亮、更清楚的照片，而且具有將拍攝到的兩張照片合為一張的功能。新的iPhone也一直傳出將不會有耳機孔，原本孔的位置可能會變成揚聲器，這表示新iPhone可能會拋去過去它搭配的白色的小型耳機。除此之外，新iPhone的Home鍵也傳出繼續存在但會被改成使用Force Touch觸控式軌跡板技術，可讀取使用者的按壓並且產生震動。

彭博社的消息來源也指出，雖然蘋果很可能會在9月7日的發表會上推出新筆電MacBook，但不會包括MacBook Pro筆電。這場蘋果發表會將在台灣時間9月8日凌晨一點，在洛杉磯比爾‧格雷厄母市政禮堂(Bill Graham Civic Auditorium)舉行，屆時蘋果也將透過網路、現場直播發表會實況。

(中時電子報)