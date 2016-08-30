美游泳選手洛克特無意上巴西法庭聆訊

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2016年里約奧運期間謊報被搶的美國男子游泳選手洛克特表示，不打算回巴西里約上法庭聆訊。

美國新聞網站TMZ今天刊出專訪洛克特（Ryan Lochte）的報導，洛克特對可能被逐出國家代表隊，甚或喪失奧運獎牌的懲罰，輕描淡寫。

洛克特表示對可能受到的懲罰「無話可說」，而美國奧會的任何決定，他都會逆來順受。

記者問洛克特，有沒有打算重新造訪里約，他回答「非常樂意。」但問他是否會出庭聆訊，洛克特則態度強硬地說：「我不會回去。」

里約遊客特別服務警局警長布勞內（Clemente Braune）25日接受巴西新聞網站G1訪問指出，洛克特必須親自出庭面對法官，否則將以缺席審判的方式進行。

布勞內指出，一旦被告被傳訊，無論出庭與否，刑罰都相同：因謊報刑案犯下誣告罪，可處1至6個月拘役，「就算被告不出庭，也可以進行審判。」

里約刑警結束調查後，將交付地檢署根據國際間的合作核發巴西法院傳票。洛克特必須親自出庭（或缺席）聆訊，不可以在美國應訊。

另1名美國游泳選手費根（James Feigen）也向里約警察的作不實供詞，但之前已與巴西法院和檢察官達成認罪協商，所以不會被警方起訴。

其他兩名美國游泳選手班特茲（Gunnar Bentz）和康格（Jack Conger）未隱瞞事實真相，已被警方釋放。1050830

(中央社)