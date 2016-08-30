憂胰島素致洗腎 糖友5大NG觀念

全台糖尿病患者近195萬人，僅3成5血糖控制得宜，關鍵在於太晚接受胰島素治療。醫師表示，患者常有胰島素會導致洗腎、發胖甚至上癮等錯誤觀念，說服使用胰島素猶如革命。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒今天表示，糖尿病是常見的慢性疾病之一，平均每10名成人中就有1人罹病，但台灣糖友血糖達標率僅約3成5，長期下來恐引發全身血管系統、視網膜、腎臟、神經病變等併發症，嚴重還可能失明、洗腎、甚至截肢。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤說，施打胰島素是目前所有降血糖藥物中最有效的治療方式，但多數患者對於胰島素仍有許多錯誤觀念，導致胰島素使用率至今僅1成。

糖尿病衛教學會理事長杜思德分析患者常見5大迷思，「打胰島素會導致洗腎？」是最常見的錯誤觀念，他表示，糖尿病患者之所以洗腎，是因腎臟長期受到高血糖破壞，並非胰島素造成。

「胰島素一打就無法停止？」杜思德說，有時醫師為了提升療效，才會早期使用胰島素治療，待血糖穩定後，則可能降低胰島素劑量或改以口服藥物治療。

「打胰島素是否會變胖？」，杜思德表示，無論使用口服藥物或打胰島素，體重都可能上升，但這是藥物有效的表現，代表身體可有效利用能量，讓身體及早恢復到正常體重。

「打胰島素會上癮嗎？」杜思德解釋，胰島素是人體可自然分泌的物質，是每個人都需要的降血糖荷爾蒙，因此沒有成癮問題；「病情很差時才需打胰島素？」杜思德說，胰島素治療可用於糖尿病各階段，越早使用對於胰臟的保護效果越大。

杜思德另指出，也有不少患者因為害怕打針的疼痛而抗拒胰島素，其實近年胰島素注射工具已大幅改良，針頭短且細，疼痛感十分輕微，呼籲患者如血糖控制不理想時，就應積極考慮使用胰島素，而非將胰島素視為最後手段。1050830

(中央社)