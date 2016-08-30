8月30日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

漠視智財權 寶可夢迎小一新生

手機遊戲《精靈寶可夢》正當紅，竟也「入侵」全台各校開學典禮！昨天是開學日，不少校長、老師扮成皮卡丘迎接學生，或以此為主題設計活動，以台北市為例，至少有10校搭上這股風潮；不過，此舉也引發討論，學校使用寶可夢圖案是否有侵權問題。據了解，各校事前均未詢問代理商意見，唯北市教育局經記者詢問後，昨晚6時許才與代理商聯絡。

雄三案懲處 抓小放大 最高只到校級軍官

海軍金江艦7月1日誤射雄風三型飛彈，國防部昨日提出行政調查報告，計有4大缺失，而依調查顯示，海軍教準部等單位亦有疏失，據透露，第二波懲處名單將擴大範圍，包括教準部、艦指部和131艦隊、金江艦副艦長林清吉上尉和同意操演的資格審查人員，會受到行政究責，但位階可能以校級軍官居多。

滅火！「鄙視選民說」延燒 段宜康為洩憤言辭致歉

民進黨立委段宜康「鄙視選民說」惹議，昨終於公開致歉。段坦承，自己做出「近乎洩憤的言辭」，不僅傷害民進黨支持者，也傷害花蓮選民情感，甚至是民進黨的價值。至於是否請辭立委，段則回應，「如果我在立法院的表現不能令大家滿意，我當然沒有資格再擔任這個職務」，他強調會面對處理造成的風波跟傷害。

蘋果日報

「保證出團」1人也得成行

旅遊出團糾紛頻傳，統計26年來至少已發生1萬6千多件，以行前解約問題最多。行政院消保處昨宣布修正旅遊定型化契約，業者若號稱「保證出團」，即便1人報名也要成行，禁止併團；食宿等級縮水須賠差價，對差價有爭議則至少賠5%團費。新規定預計下月中上路，違者可罰3萬至30萬元。

沒老師 許厝61學童克難開學

沒有教室及老師的開學日！雲林麥寮六輕旁的橋頭國小許厝分校，因處高污染環境，行政院決將學童安置豐榮國小，遭地方強力反對！昨開學日，家長除帶領分校全部61名學生在帳篷克難註冊，且今將北上行政院抗議；中央昨緊急宣布學生改安置橋頭校本部，家長仍怒批「若真關心孩子，先讓老師過來，不要放著孩子不管。」

慰唯一新生 師：我當你同學

昨天是各級學校開學日，受少子化影響，不少偏遠學校昨天出現只有一名小一新生入學，校方為不讓唯一新生感到孤單，迎新又是唱歌、又是跳舞，還送小禮物，將開學辦得熱熱鬧鬧，但還是有新生對一個人上課感到畏懼，老師只好安撫：「以後我就是你的同學了！」也有新生很享受一人世界，「這樣才不會有人跟我搶東西！」

聯合報

安撫軍公教 年終慰問金照發

九月三日軍公教年金大遊行來勢洶洶，蔡英文政府為此全力政策作多，盡力攏絡，以尋求化解抗爭怒潮，林全內閣昨突然宣布退休軍公教年終慰問金維持二萬五千元以下水位，蔡英文總統則籲請軍人當天著軍裝上街，都有化解遊行衝擊的意味。

兆豐案 檢方約談 張盛和：餐敘非密會純閒聊

兆豐銀紐約分行未申報大額可疑交易遭美國重罰五十七億元，台北地檢署上周約談兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦，由於蔡被約談前，曾與財政部前部長張盛和到餐廳聚餐，檢察官昨天以證人身分約談張盛和，同時二度約談蔡到案，並安排兩人隔離偵訊，張偵訊兩小時後請回。

行政院定調 許厝分校須遷校

雲林縣橋頭國小許厝分校預防安置再生波折，教育部昨表示，縣政府原選定崙背鄉豐榮國小提供臨時性安置，但家長可能因交通距離等考量不願意到豐榮，因此縣府也協調橋頭國小本校擠出六間教室，學生可有好的受教環境，今接送車還是會隨時待命，接送孩子到橋頭國小上課。

自由時報

占數百億國產 電協郵協想捐1成了事

交通部主管的電信協會、郵政協會坐擁數百億國產，正當性遭質疑。立委屢促兩協會將資產歸還國庫，兩協會面對壓力，不約而同決定「捐」出持有總值一成的土地。但有立委質疑僅捐一成太少，協會可能是要以小保大、捐少留多，這是公平正義的問題，屬於國家的就要歸還國家。

母被通緝 女童人間蒸發11年 未上過學

昨天是全國中小學的開學日，宜蘭警方卻在北市找到自出生就人間蒸發的十一歲女童小玲（化名），她跟著一度被通緝的媽媽「隱姓埋名」，沒讀書也不識字，過著幽靈般的生活，看到警察，小玲的第一句話是︰「我好想跟大家一樣上學！」

華府最大台灣智庫ＧＴＩ 9／14成立

集資逾兩千萬美元，成員涵蓋美、台、日、歐的全球台灣研究中心（ＧＴＩ），將於九月十四日正式開幕。ＧＴＩ花費三百多萬美元，在華府鬧區的杜邦圓環買下辦公室，這將是華府以台灣為研究核心，規模最大的智庫，眾議員蘿絲蕾婷娜和孟昭文已應允出席開幕式。

(中時電子報)