美民主黨人質疑川普精神狀況

美國總統選舉大打泥巴戰，最新焦點是曾任總統歐巴馬競選經理的普洛夫批評，共和黨總統候選人川普是神經病，更有美國媒體酸，不在乎川普精神情況，他愛說謊才是大問題。

普洛夫（David Plouffe）是2008年歐巴馬首度角逐白宮時的競選團隊要角，他日前在節目中受訪直言，川普精神有問題，「我們有一個神經病（指川普）選總統」，「他符合精神病患的臨床定義」。

普洛夫並沒有心理學相關專業背景，他的這番談話引起不小爭議，主持人當場就指出，在沒有專業醫生鑑定下這樣指控不公平，不過，剩下兩個多月時間要投票，川普和民主黨總統候選人希拉蕊陣營間、從質疑對方的生理健康到心理疾病，潑髒水各有出招。

川普日前就質疑，希拉蕊「身體和心理的活力」有問題，但希拉蕊去年7月曾公布兩頁健康報告，她2012年因脫水昏倒撞到頭部，引起腦震盪，檢查發現右耳後靜脈有血栓，住院治療後已消除血栓，醫生指出，希拉蕊沒有因此中風或有其他併發症。

70歲的川普除指控68歲的希拉蕊，自己仍堅持不公布健康報告，現在民主黨人以同樣方式、質疑他精神有問題，而立場傾向共和黨的「華盛頓郵報」在選戰中一向和川普保持距離，這次在專文中更極盡諷刺，「他的心理健康與否，我們根本不在乎」。

共和黨觀察家魯賓（Jennifer Rubin）為華郵網路專欄撰文就提到，要一個如此自我中心的「自戀型人格」者尋求外界協助或改變行為，根本不可能。

她還細數，美國總統需要不斷學習、諮詢別人，但川普認為他「最聰明」，只相信自己的大腦；總統需要有同情心、而他沒有；總統在壓力下得保持冷靜與自制；但他在壓力下會更不穩定，且憤怒異常。

華郵還配上「事實審視」（Fact Check）影片，質疑川普最大問題是在說話前後矛盾，更整理出他的「五大謊言」，包括描述911攻擊時的誇大、談美國藥價太貴的前後矛盾，批評他最大問題是在「說謊成性」，根本不適任。

魯賓說，川普心理狀況須有專業判斷，但他的無知與討人厭及上述沒有領袖氣質的特徵，都已是不該讓他靠近白宮的理由。1050830

(中央社)