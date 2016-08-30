台北君悅包場，印度富豪來台辦超級生日趴

印度富豪基山、庫爾瑪．莫迪(Krishna Kumar Modi)來台慶生，包下君悅店辦「超級生日趴」，辣妹舞者團團圍住他向他祝壽。(圖／楊彩成)

印度富豪基山、庫爾瑪．莫迪來台慶生，現場有特技表演演出，這些表演團體亦由富豪自己從國外「進口」。(圖／楊彩成)

台北君悅酒店的大廳為了印度富豪在酒店慶生，布置得有點像澳門賭場酒店。(圖／楊彩成)

基山、庫爾瑪．莫迪包下台北君悅酒店慶生，飯店大廳陳列著富豪過去豐功偉業的照片。(圖／楊彩成)

為感謝基山．庫爾瑪．莫迪對台灣觀光的「貢獻」，總統府新南向政策主任黃志芳昨晚特向這位印度富豪致意。(圖／楊彩成)

印度富豪在台北君悅酒店辦「超級生日趴」，包下飯店整個大廳與多間餐廳，受邀賓客連續3天可24小時免費吃喝。(圖／楊彩成)

空中飛人、辣妹舞團，以及雜耍特技表演，讓昨(29)天在台北君悅酒店的客人看得目瞪口呆，度過了一難忘的夜晚…。

名列印度富比士「百大富豪」排行榜的印度Modi集團總裁的基山、庫爾瑪．莫迪(Krishna Kumar Modi)為慶祝生日，選擇在台灣台北君悅酒店舉辦「超級生日 派對」，除自印度邀請超過350位賓客與會，隨行並帶了30位廚師、50多位工作人員，連表演助興團隊亦整團亦國外「進口」。一連3天的生日派對活動，預估單是君悅酒店就可帶進超過千萬元營收。

由於陸客限縮觀光產業市場急凍，13個觀光產業公、協會串連將於本月12日以「觀光產業危急存亡之秋，政府不該漠視」為名，發動萬人遊行向政府抗議，如今印度富豪組團來台不啻為新政府「觀光南向」政策注射強心針。為此總統府新南向政策主任黃志芳昨(29)晚還特赴派對現場致意。

現年76歲的Krishna Kumar Modi為印度知名企業家，他曾任亞太商工總會會長、印度工商聯合會會長等職，在擔任印度工商聯會會會長期間，他曾力促印度政府投資基礎建設，並在多個不同領域推動私有化。而創立於1993年、總部位在新德里的莫迪集團，市值達28億美元、員工總數超過2.8萬人，集團旗下投資經營的產業涵蓋連鎖便利超商、化妝品傳銷、茶飲、娛樂、餐飲，以及高等教育事業等。

為了保護貴客隱私，君悅酒店表示不便透露Modi一行相關活動細節，惟據了解，為了這場超級生日派對，Modi包下了台北君悅酒店的大廳，以及一樓多功能宴會廳，並在現場架設布置表演舞台，同時亦包下君悅酒店館義大利餐廳ZIGA ZAGA。另外，君悅館內的每個餐廳亦都保留了一定數量的座位供這位印度富商的客人用餐。

為了讓外籍廚師軍團能烹調順手，Modi並包下君悅酒店一樓「君寓」多功能宴會廳的廚房，以及3樓宴會廳後場廚房作菜。菜餚所用的食材除由君悅酒店協助探購供應，部份印度菜會用到的食材則由印度進口。不少君悅酒店客人表示，昨天的君悅酒店3樓都充滿著咖哩味道。

Modi請來的表演團體並非一般的歌舞表演團體，而是而是出自寶萊塢，性質有點類似拉斯維加斯或澳門賭場飯店「太陽馬戲團」之類，帶有雜耍特技性質的特殊團體。為此，台北君悅酒店1樓大廳空中還特別架設了樑架，好讓特技演員可以在空中「飛來飛去」。

Modi對此次生日派對非常重視，有部份工作人員與廚師在上周五即已先遺來台備備相關事宜。而從Modi邀請的350位賓客初估，為了接待此一「富豪慶生團」團員，Modi至少向君悅酒店訂房150間客房， 若以3天活動計算，則貢獻了450房／晚。

Modi慶生派對活動共有3天，28日為暖場，昨(29)日為高潮，今(30)日則延續。3天期間提供客人24小時全天免費餐飲，客人只要有體力都可以吃吃喝喝「通宵達旦」。

(工商)