喜劇男星吉恩懷爾德病逝 享壽83

好萊塢喜劇男星吉恩懷爾德，往昔飾演巧克力工廠主人是大小朋友的最愛，他因罹患阿茲海默症引起併發症，今天在自宅康乃狄克州史丹福市（Stamford）辭世，享壽83歲。

吉恩懷爾德（Gene Wilder）出生於威斯康辛州密爾瓦基市，活躍於美國舞台劇、電視螢幕、大銀幕，是全方位發展的知名喜劇演員。

1960年代，他從紐約百老匯開始進入藝壇，1967年的作品「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）頗受好評，隔年的「金牌製作人」（The Producers）與1974年的「新科學怪人」（Young Frankenstein），都曾獲得奧斯卡金像獎提名。

盲人歌手史蒂夫汪德（Stevie Wonder）的作品I Just Called To Say I Love You，是電影「紅衣女郎」（The Woman In Red）的主題曲，80年代紅遍大街小巷。

吉恩懷爾德在戲中飾演對紅衣女郎有暇想的中年男子，瞞著妻子私會對方引發的連串詼諧烏龍，是愛情喜劇小品的雋永之作。

當然最令人懷念的就是1971年他在電影「歡樂糖果屋」（Willy Wonka & the Chocolate Factory）裡，飾演的巧克力工廠主人威力旺卡（Willy Wonka），他的工廠號稱製造全世界口感最幸福的巧克力，大小朋友都充滿歡笑。

這部電影2005年大導演提姆波頓（Tim Burton）曾翻拍，改名為「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory），巧克力工廠主人翁則由強尼戴普（Johnny Depp）詮釋，同樣頗受好評。

他的姪子發表聲明說，威力旺卡的形象深入許多年輕孩子的心中，不願意看到大家知道他的病情後，為他擔憂、難過失去歡笑，他無法承受世界上任何人有不開心的念頭。

包括洛杉磯市市長賈西迪（Eric Garcetti）得知吉恩懷爾德不幸辭世，也在個人推特頁面貼文悼念他說，吉恩懷爾德將永遠被人們懷念。1050830

(中央社)