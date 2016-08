喜劇男星吉恩懷爾德病逝 享壽83

好萊塢喜劇男星吉恩懷爾德,往昔飾演巧克力工廠主人是大小朋友的最愛,他因罹患阿茲海默症引起併發症,今天在自宅康乃狄克州史丹福市(Stamford)辭世,享壽83歲。

吉恩懷爾德(Gene Wilder)出生於威斯康辛州密爾瓦基市,活躍於美國舞台劇、電視螢幕、大銀幕,是全方位發展的知名喜劇演員。

1960年代,他從紐約百老匯開始進入藝壇,1967年的作品「我倆沒有明天」(Bonnie and Clyde)頗受好評,隔年的「金牌製作人」(The Producers)與1974年的「新科學怪人」(Young Frankenstein),都曾獲得奧斯卡金像獎提名。

盲人歌手史蒂夫汪德(Stevie Wonder)的作品I Just Called To Say I Love You,是電影「紅衣女郎」(The Woman In Red)的主題曲,80年代紅遍大街小巷。

吉恩懷爾德在戲中飾演對紅衣女郎有暇想的中年男子,瞞著妻子私會對方引發的連串詼諧烏龍,是愛情喜劇小品的雋永之作。

當然最令人懷念的就是1971年他在電影「歡樂糖果屋」(Willy Wonka & the Chocolate Factory)裡,飾演的巧克力工廠主人威力旺卡(Willy Wonka),他的工廠號稱製造全世界口感最幸福的巧克力,大小朋友都充滿歡笑。

這部電影2005年大導演提姆波頓(Tim Burton)曾翻拍,改名為「巧克力冒險工廠」(Charlie and the Chocolate Factory),巧克力工廠主人翁則由強尼戴普(Johnny Depp)詮釋,同樣頗受好評。

他的姪子發表聲明說,威力旺卡的形象深入許多年輕孩子的心中,不願意看到大家知道他的病情後,為他擔憂、難過失去歡笑,他無法承受世界上任何人有不開心的念頭。

包括洛杉磯市市長賈西迪(Eric Garcetti)得知吉恩懷爾德不幸辭世,也在個人推特頁面貼文悼念他說,吉恩懷爾德將永遠被人們懷念。1050830

