英雄內戰索爾在哪？漫威揭密：去學人類技能

索爾沒參加內戰是因為到澳洲認識了一位室友Darryl！（圖／翻攝YouTube）

《美國隊長3:英雄內戰》堪稱是《復仇者聯盟》2.0，英雄因意見不合分成兩隊，甚至找上蜘蛛人與蟻人，可固定班底「雷神索爾」卻不見蹤影，讓許多影迷都很好奇；如今漫威影業決定揭密，釋出一段影片告訴影迷索爾去了澳洲，他遇見一位人類室友、跟他生活，學學人類世界的技能。

索爾去Darryl公司逼他寫信給鋼鐵人與美國隊長！（圖／翻攝YouTube）

漫威近日公開一段短片，告訴影迷索爾在「英雄內戰」時去了哪裡！片中索爾告訴大家自己去了一趟澳洲享受私人生活，認識了一位凡人室友Darryl，但索爾更像是個小麻煩，平常跑到Darryl公司打擾他上班，甚至逼他幫忙發E-mail給鋼鐵人與美國隊長，嚇壞其他員工。

索爾的雷神槌蓋棉被呢！（圖／翻攝YouTube）

除此之外，索爾在介紹居家環境時更是搞笑，他將「雷神之槌」當成寶貝一樣，做了張小床給它、甚至幫它蓋棉被。閒暇之餘，索爾也會持續追蹤壞人，在牆上釘滿許多線索，畫面爆笑。

索爾和浩克碰面喝咖啡。（圖／YouTube）

不過索爾抽空更和綠巨人浩克碰面，兩人一起喝咖啡，不過索爾被問「東尼都沒跟你聯絡？」時，浩克隨即接到鋼鐵人來電，但對方完全沒想找索爾聊天，索爾直呼「我沒有手機！叫他送烏鴉傳訊！」

最後索爾對於沒有找他參與內戰一事，他坦言「很失望」，不過馬上強調自己會組一隊「Team Thor」，成員就是他和Darryl，讓這位凡人坐在一旁一臉無奈。

(中時電子報)