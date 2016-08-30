退休前夕辦個展 楊誠國享受快意人生

服務公職40年的金門縣議會總務主任楊誠國退休前夕，在縣文化局辦理「筆情墨韶」水墨畫展；他說，提前退休後，可以有更多的時間可以悠遊山水墨畫間，快意人生。

楊誠國服務公職40年，預定9月16日退休。公職期間，他曾任職縣府建設處、動植物防疫、自來水廠、水產試驗所等，期間建樹不少。他說，40年歲月轉眼流逝，有幸能在公職生涯中，為熱愛的土地努力與付出，十分感恩。

「筆情墨韶楊誠國水墨畫展」成功舉辦，也了卻楊誠國退休前一樁心事。他說，這次的個展共展出作品60幅，其中水墨畫50幅、人物與花鳥畫作15幅，都是近2年的作品，將旅遊中國大陸張家界、桂林，華北風光山水所見所感入畫，與同好和鄉親分享。

楊誠國曾任金門縣美術學會理事長，現為金門縣書法學會理事；3年前，他曾在烈嶼鄉文化館舉辦個人首次水墨畫展，展出相當成功；這次再辦個展，也頗獲好評。

文化局長呂坤和說，楊誠國呈現個人書畫風格，豐富地區藝文園地，帶給鄉親文化與心靈饗宴。議長洪麗萍肯定楊誠國在議會的工作表現，她說，楊誠國公餘醉心於水墨書畫中，議會迴廊也有他的作品陳列；相信他退休後更可專心於熱愛的藝文書畫，人生將更為海闊天空。

楊誠國說，提前2年退休，把機會讓給年輕的人才，不但沒有不捨，反而自此雲淡風輕；他說，退休後會持續探訪名師，向先進學習，提升書畫技術，日後會擇期將成果和更多朋友分享。1050830

(中央社)