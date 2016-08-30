嚇！今夏紫外線危險級 逾5成國人恐陷眼病變危機

據統計，今年六到八月紫外線幾乎天天過量！（本報系資料照）

太陽好毒！根據中央氣象局統計，今年六到八月紫外線幾乎天天過量！全視線亞太地區民眾護眼習慣調查指出，台灣人紫外線危機意識雖高居7國之首，但實際採取直接護眼行動的民眾卻不到五成，恐陷眼病變危機！

亞太地區紫外線危害認知排名。（業者提供）

萬芳醫院眼科醫師林珂如表示，民眾外出時應養成穿戴遮陽帽、變色鏡片等護眼配件的習慣，才能降低紫外線影響，擁有健康好眼力。

認知、行為落差大！紫外線「催熟」水晶體 壯年男視茫茫

全台6-8月紫外線過量天數佔比。（業者提供）

全視線民眾護眼習慣調查發現，九成四台灣人了解紫外線會對眼睛造成傷害，與馬來西亞、泰國並列第一，領先中國、香港、印尼、菲律賓等地，但會採取直接護眼措施的人卻僅佔四成五，顯示國人眼部防曬觀念仍待加強。

林珂如表示，曾收治一名年約40歲、本身有高度近視的上班族，平常面對刺眼陽光，雖瞭解紫外線危害，但因自認僅通勤、午休或洽公才會外出，無需做任何眼睛防曬。近來發現視線朦朧，原以為是本身近視度數加深不以為意，直到發現在陽光下眼前視野霧茫茫，才驚覺視力惡化，緊急就醫後確診為白內障。

林珂如指出，紫外線就像細小利刃不間斷地衝擊眼球水晶體，過度紫外線曝曬，會使水晶體氧化變性、混濁，導致光線無法順利聚焦在視網膜上，進而影響視力。

醫：今夏近八成天數處紫外線紅色高風險20分即可曬傷 若未確實防曬 長期恐導致眼部病變

林珂如進一步說明，據氣象局紫外線資料顯示，入夏以來全台平均近八成以上的天數都達紅色過量甚至紫色危險等級，只要在陽光下15到20分就會曬傷，但相較於其他國家，台灣人普遍不重視眼部防曬，因此像該名上班族的類似案例並不少。

林珂如表示，根據調查比例推估超過600萬人平日習慣在中午紫外線最強的時段外出用餐，若因為外出時間短就疏於防曬，將使雙眼直接暴露於高強度紫外線中，長期下來不但會加速眼部細胞老化，更可能導致白內障、光害性角膜炎等眼部病變甚至失明。她繼續說明，除紫外線外，經由陽光直射或反射所產生的眩光也會刺激雙眼引發不適。

國人不護眼四大理由。（業者提供）

如何做好眼部防曬? 醫師：護眼配件是關鍵

林珂如表示，白內障等眼部疾病的成因主要來自眼部防曬不確實，調查數據顯示，在國人不護眼理由中「未感受到眼睛異樣」排名第一。

林珂如提醒，紫外線會對眼睛造成持續性、累積性的傷害，並非沒有感受到異狀就不需做眼部防曬。建議民眾平常外出時就要養成穿戴護眼配件的習慣，尤其是與眼睛最直接相關的眼鏡，應以抗紫外線功能為優先考量，來幫助阻絕有害和過量的光線。

林珂如也建議，在陽光強烈環境中，應隨時配戴抗紫外線配件以加強眼部防護，若民眾認為隨身攜帶一副墨鏡穿脫替換太麻煩，可考慮選配一副能隨紫外線強度變化，自動調整鏡片色調深淺的變色鏡片。林柯如補充，若想增加光線遮蔽效果，也可搭配使用折疊陽傘、遮陽帽讓護眼效果更完整。

(中時電子報)