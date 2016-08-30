集集鎮柴燒陶藝展 作品獨特色澤強烈

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南投縣集集鎮公所推出柴燒陶藝展，相較現代窯燒，柴窯燒陶使每個作品都有獨特「火痕」、「落灰」，且色澤強烈、多變化。

集集鎮文化服務所展覽廳9月30日前，推出「玩泥巴」柴燒陶藝聯展，展出陶藝創作者廖志強、徐信明、楊致毅的精緻柴燒茶具、陶盤、鍋子、手捏人物等作品共70多件，歡迎民眾參觀。

集集鎮文化服務所表示，廖志強、徐信明、楊致毅是高中好友，學生時期一起學習陶藝，即便出社會後分別在不同領域發展，卻因喜愛「玩泥巴」而相知相惜，於是決定合力辦展，盡情揮灑柴燒藝術。

文化服務所表示，傳統柴窯燒陶是費時、費力的燒陶方式，柴火直接留下自然「火痕」，使作品色澤強烈、多變化，而木柴燃燒的灰燼產生的「落灰」也是現代窯燒不易出現的形色，每件柴燒作品獨一無二，是柴燒作品迷人之處。

文化服務所表示，3人各提供1件作品義賣，所得全數捐贈集集智障者關懷協會，使免費的展覽更具意義及溫暖。

集集鎮長陳紀衡表示，陶文化是集集鎮的特色，感謝廖志強、徐信明、楊致毅將不同風格的陶藝創作帶到集集鎮，「玩泥巴」柴燒陶藝聯展發揮傳統柴燒技術，藉由火與陶土的交融，產生多元、豐富作品。1050830

(中央社)