FBI：外國駭客入侵美國兩州選舉資料庫

美國聯邦調查局在華盛頓州的總部。(美聯社)

美國聯邦調查局(FBI)最近幾周蒐集到，外國駭客入侵美國兩州選舉資料庫的證據，並且因此警告各州選舉事務官員要採取新措施來保護電腦系統。

根據Yahoo News記者Michael Isikoff，雖然8月15日國家安全部長傑伊‧約翰遜(Jeh Johnson)才和各州選舉官員開會，為美國11月總統大選可能遭到駭客攻擊，尤其是來自獲得俄羅斯政府指使資助的駭客攻擊闢謠，並表示願意提供各州防駭客服務，但三天後FBI的網路部門發出警告通知，揭露FBI正在調查今年夏天兩起駭客入侵美國兩州選舉網站的事件，其中一起駭客偷走了選民的資料。

雖然FBI未表明是哪兩州遭到駭客入侵，但是熟知相關資料的消息來源表示，這兩州很可能是亞利桑納州和伊利諾伊州。伊利諾伊州遭駭客入侵時，將近20萬名該州居民的個人資料遭駭客下載，迫使該州官員因此在七月底將選民登記系統關閉10天。亞利桑納州遭駭客入侵的影響較小，駭客在選民登記系統上植入惡意軟體，但未能成功下載資料。

伊利諾伊州選舉委員會法務總長Ken Menzel表示，最近FBI向他證實駭客來自國外，但並未表明是來自哪個國家，FBI正在調查這起駭客攻擊事件，是否和之前針對美國民主黨全國委員會和其他政治組織的駭客攻擊有關。Menzel說FBI還未下定論，而且其他專家說駭客也可能只是一般網路罪犯，只是想要偷取選民個人資料、騙取退稅等。

FBI列出8個涉及這兩起駭客攻擊的IP位址，並認為這兩起攻擊可能互相有關，因為其中一個IP位址都出現在兩起攻擊中，FBI並且正在調查駭客是否試圖攻擊其他州。

網路安全公司ThreatConnect的資訊長Rich Barger說，這兩起駭客事件不容小覷，兩州選舉資料庫被入侵，資料被取走，美國選民應當心。他指出，FBI列出的IP位址中有一個之前就曾在俄羅斯的駭客論壇裡出現過，攻擊這兩州選舉資料庫的工具也和之前被懷疑是由俄羅斯政府資助支援的駭客攻擊很類似。

(中時電子報)