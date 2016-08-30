「2016鐵玫瑰劇場」9／24開演 早鳥票75折開賣

鐵玫瑰劇場記者會_體相舞蹈劇場現場演出。（照片提供-廣藝基金會 攝影-胡福財）

由桃園市政府藝文設施管理中心主辦的年度戲劇節「2016鐵玫瑰劇場」，即將於9月24日起至12月4日於桃園展演中心隆重登場，為期3個月、12齣節目、20場演出；其中2016鐵玫瑰劇場「小戲節」早鳥優惠套票75折，即日起至9月15日於兩廳院售票系統限時開賣，喜愛表演藝術的朋友，千萬不要錯過串聯流行音樂劇、創新國樂、跨界舞作、實驗劇場等，形式多元的「2016鐵玫瑰劇場」。

2016鐵玫瑰劇場「小戲節」之節目策展著重更活潑、年輕的小型表演作品，探討人生經驗、社會時事、親子關係與性別議題…等。桃園市副市長王明德出席今日(29日)記者會指出:「桃園藝文要動起來了!『鐵玫瑰劇場』各式表演藝術活動，包含音樂、戲劇、親子等等節目，形式多元又有趣。

而桃園展演中心外型就像個鐵玫瑰，歡迎大家在玫瑰綻放的季節，一同沐浴在藝文饗宴之中。」而記者會上就是由笑太夫漫才集團的「達康.come」擔任主持人，兩人一搭一唱脫口秀把大家逗得哈哈大笑。而「體相舞蹈劇場」特別帶來一段「Mr.R2.0－烏托邦」的舞蹈演出，力與美的結合展現舞蹈藝術。而「StrongBerry」團長─達姆拉•楚優吉與團員─林聖倫穿上火辣高跟鞋，顛覆性別熱力唱跳《我呸》，動感又性感！

最後由「張雨生經典流行音樂劇─天天想你」兩位演員─鍾琪與于浩威演唱膾炙人口的經典作品《天天想你》與特別改編之《我是一顆秋天的樹》，實力派音樂劇演員展現堅強唱功，著實精彩 !

除了以上表演團隊以外，2016鐵玫瑰劇場「小戲節」還有山豬影像純真動人的《Animate立體書劇場－小王子》、笑太夫漫才集團的喜劇漫才《達康笑嗨嗨》、耀演原創台灣音樂劇歌曲接力唱《嬉戲‧百老匯VI－正港台灣味》、大開劇團回憶青澀高中年代《男人幫－青春小鳥一去不回來》，展現精彩多元的實驗劇場。11月4日第一場上演的是《Animate立體書劇場－小王子》，結合動畫與劇場的精緻呈現，讓民眾再次感受《小王子》風靡全世界的動人魅力！

鐵玫瑰劇場記者會_《天天想你》音樂劇演員-鍾琪與于浩威演唱張雨生經典歌曲。（照片提供-廣藝基金會 攝影-胡福財）

「2016鐵玫瑰劇場」特別委託財團法人桃園市廣藝基金會擔任策展單位，身為桃園在地一份子的廣藝基金會策展經驗豐富，尤以近年自製、向已故歌手張雨生致敬的《天天想你》流行音樂劇，獲得民眾廣大迴響，《天天想你》也將在今年鐵玫瑰劇場中精彩重現。此外，也邀請到亞藝藝術、肢體音符舞團、采風樂坊、故事工廠、菁英藝術家三重奏、體相舞蹈劇場等，納入「2016鐵玫瑰劇場」聯合宣傳，為今年的戲劇節活動增添不少風采。

為了讓大家進一步瞭解劇場生態，今年特別舉辦「劇場生存實境營」及「讀劇．讀聚」工作坊，提供民眾實際參與節目策劃、推廣行銷、前台執行，以了解表演藝術產業鏈上至為重要的三個環節；並首次以「讀劇會」的形式，讓觀眾也有機會上場演讀，體驗一齣全新的劇目，進而提升欣賞演出的意願，工作坊全程免費報名，名額有限，額滿為止。

更多「2016鐵玫瑰劇場」活動及售票資訊，請搜尋「鐵玫瑰劇場」Facebook粉絲專頁，或洽桃園市政府藝文設施管理中心03-3170511。

「2016鐵玫瑰劇場」節目表。（廣藝基金會製表）

「2016鐵玫瑰劇場小戲節」節目表。（廣藝基金會製表）

█ 演出資訊：

◆活動名稱：「2016鐵玫瑰劇場」

◆活動地點：桃園展演中心展演廳

◆活動洽詢：03-3170511

(中時電子報)