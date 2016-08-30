究極演繹正統味，文華東方但馬家鐵板燒開賣

〈但馬家〉鐵板燒套餐的前菜頗精緻，圖為用番茄、南瓜和蟹肉料理的〈蟹肉高湯凍〉。(圖／姚舜攝)

〈但馬家〉鐵板燒強調海鮮食材「非活的不用」，新鮮活龍蝦與干貝在鐵板烹調料理後，肉質鮮嫩多汁，風味與口感比冷藏或冷凍品更上層樓。(圖／姚舜攝)

因為用料高檔頂級，〈但馬家〉鐵板燒的牛肉只要灑點鹽，不必多餘調味就很美味。(圖／姚舜攝)

日本資深料理職人用鐵板作出的〈蒜香紫蘇炒飯〉，完全沒有破壞米心，口感濕潤，客人並可要求主廚在鐵板上煎出鍋巴享用。(圖／姚舜攝)

料理牛肉前，高坂宗裕會將牛肉上的脂肪仔細切下，再在鐵板上燒溶成牛油後煎牛肉。(圖／姚舜攝)

〈但馬家〉鐵板燒主廚在正式烹調料理前會先「秀菜」，讓客人檢視食材等級與新鮮度。(圖／姚舜攝)

無論是明蝦或龍蝦，日本正統鐵板燒師父均堅從去沙腸、脫殼，一直到煎烤與分切，全程都在客人面前的鐵板完成。(圖／姚舜攝)

〈但馬家〉鐵板燒有專業甜點主廚負責製作甜點。(圖／姚舜攝)

位在文華精品內的〈但馬家〉鐵板燒占地近百坪，有數間以不同風格裝潢設計的包箱。(圖／姚舜攝)

都是日本鐵板燒協會理事成員的高坂宗裕(Munehiro Takasaka，左)和川瀨正(Kawase Tadashi) 都是日本鐵板燒協會理事成員，他倆的歷藝資歷加起來超過百年，兩人都是〈但馬家〉鐵板燒的廚藝顧問。(圖／姚舜攝)

在〈但馬家〉享用鐵板燒套餐，可以嘗到10多種用鐵板烹調料理的蔬菜。(圖／姚舜攝)

〈但馬家〉鐵板燒備有6種不同國家的鹽，讓客人為菜餚提味。(圖／姚舜攝)

一家又一家，台北文華東方酒店內文華精品樓層又見新餐廳！繼〈Thai & Thai〉泰菜餐廳與〈但馬家〉頂級日式涮涮鍋後，位在台北文華東方酒店內文華精品5樓的〈但馬家〉鐵板燒餐廳也已自本周正式開始營運。餐廳與涮涮鍋同樣以「但馬家」(TAJIMAYA)為名，主要原因是這餐廳與日本最大和牛供應商，且旗下有各式高檔餐廳的「但馬屋」集團有合作關係，除食材由但家屋指導顧問，連鐵板燒都由對方推薦介紹，台灣食饕若要吃正統道地的日式鐵板燒，從此再增新選擇。

〈但馬家〉鐵板燒占地近百坪，並有3間分別可容納6人至14人獨立包箱，以及一有多張鐵板檯的開放式用餐區。餐廳裝潢設計使用了1920年至1930年代的Art Deco幾何線條與圖騰為元素。每張鐵板檯的轉角處設計不見直角而採斜打造，用餐者不僅可舒適入座，且能看到彼此輕鬆對話。

台北文華東方酒店投資業主開泰豐企業董事長林命群，不僅嗜吃懂吃，對高檔頂級美食更有獨到見識。為了問鼎全台最高檔鐵板燒龍頭寶座，他除了與日本〈但馬屋〉合作，以確保食材質量穩定，更透過〈但馬屋〉的關係請到日本鐵板燒協會的名譽理事高坂宗裕(Munehiro Takasaka)，以及曾在日本新寶塜鄉村俱樂部與日航酒店擔任料理長的川瀨正(Kawase Tadadhi)擔任〈但馬家〉鐵板燒的廚藝顧問，並請到日本大阪Star Gate Hotel鐵板燒餐廳的日籍主廚鴨耕平(Kamo Kohei)擔任駐店料理長，其能完整呈現日本正統鐵板燒美食的精髓。

高坂宗裕和川瀨正的廚藝資歷均超過50年，故不僅廚藝精湛、功夫了解，更熟知日本鐵板燒發展歷史。也就是因為如此，林命群希望在兩位資深日本鐵板料理職人的授業指導下，〈但馬家〉鐵板燒的料理期待走出自己的風格特色。

在日本，鐵板燒和其他日本料理一樣亦分「關東」與「關西」兩大主要流派，高?宗裕表示，以東京為主的關東派受到明治維新後的影響，故表現形式較西化，時至今日甚至會用到義法醬汁提味與賦味。而關西的神戶、大阪與京都的鐵板燒，則堅持傳統、不走花俏路線，「因傳統而正統」。

在兩位顧問指導下，〈但馬家〉鐵板燒走的是關西路線。在法式、義式鐵板燒紛紛崛起的台北高檔鐵板燒市場，到〈但馬家〉享用鐵板燒，有一種「宛如時光倒流的浪漫」。老師父「開口閉口皆傳統」，更讓人見識日本料理職人「一生懸命」究極料理的精神，以及「一期一會」的待客之道。

享受鐵板燒的過程與「看秀」很像，兩位日本「師範」級鐵板料理達人聯手演繹的鐵板燒則具備了幾個特色：

1、食材用料高檔，海鮮全是活蹦亂跳，冷藏冷凍皆不用。肉品則全是最優等級。

2、所有食材皆在鐵板檯上烹調料理，不會用到其它設備器材。師父靠著兩柄短鏟與專用刀叉，在鐵板檯上完成切、剁、挑、炒、撥、翻等所有動作，即便是為明蝦去除沙腸，為龍蝦脫殼，或是為牛肉去除脂肪，亦全都靠著手上的工具在客人面前處理，而不是在後場廚房先處理到一定程度後才拿到鐵板檯上烹調。

3、作完一道再作下一道，鐵板檯上不會同時出現兩種以上食材，如此可避免食材味道相互干擾、彼此搶味。不過也因為如此，所以用餐時間會拉得較長，就像欣賞歌劇一樣，晚餐結束後走出飯店，路上已是夜闌人靜車馬稀了。

4、呈盤簡單素樸，沒有華麗繁複的盤飾在盤內虛張聲勢，完全讓高檔食材獨挑大樑以味媚人。

5、每份套餐都能吃到多樣蔬菜，而這些蔬菜有些時加了油在鐵板上熱炒，更大部份則是在鐵板檯上僅用極少量的水以「水煎」或乾扁料理而成，故蔬菜的鮮甜風味更濃縮集中，甜鮮菜味更明顯。

高坂宗裕和川瀨正的廚功精湛且敬業，但他倆為人親和，在烹調料理時除會向客人闡述日本鐵板燒的歷史，三不五時還會展現幽默講講笑話，絲毫沒有半點「大師架子」。值得一提的是，在〈但馬家〉鐵板燒用餐消費，不僅可以品嘗正統的日本鐵板料理，也能以另一位日籍日料名廚佐藤富夫(Sato Tomio)演繹的精緻和食與生魚田片和握壽司搭配，同時還能享用專業甜點主廚以日本元素演繹的法式甜點。事實上，以不同餐廳的資源相互支援，正是〈但馬家〉鐵板燒的最大特色賣點。

(工商)