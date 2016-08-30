宜蘭頭城搶孤 兼具文化傳承與緬懷先民

宜蘭頭城搶孤將在31日登場，這項每年都固定在農曆7月鬼門關前最後一刻舉辦的宗教活動除具有冥陽同歡性質之外，也兼具文化傳承與緬懷先民的意義。

頭城搶孤起源相傳很早，一般而言可追溯至清朝道光年間，當時從中國大陸飄洋過海，進入蘭陽開拓的吳沙先民們為追悼在開拓過程死難的英靈、祈求普渡孤魂、消災解厄，於是固定在每年農曆7月都會舉行這項活動。這項活動歷經近200年演變，至今已成為當地重要的民俗慶典。

搶孤主舞台總高度約13層樓高，它的底部以12根大杉木為支柱，之後在支柱頂端搭建一個平台，平台上再放置13支掛滿祭物的竹編孤棧。

參賽隊伍必須在塗滿牛油的大杉木上，以疊羅漢方式，奮力向上爬到支柱頂端，再以危險性相當高的「倒翻棚」的方式，手腳並用翻上孤棚平台，之後再爬上孤棧頂端，砍下順風旗，誰的速度最快，誰就是贏家。

在活動登場之前，每年當地各社區都會依照傳統方式，上山砍取竹子，並再齊力製作「燈篙」與孤棧。

當地耆老們說，「燈篙」就是「天地燈」，主要引導四方無主孤魂來搶孤會場，享用祭品；燈篙掛得越高，眾老大公、好兄弟越容易看到。

會場上的13支竹編孤棧也都是由當地社區分別完成，耆老們先在山上尋找至少生長3年以上、高度約25公尺的老刺竹。這種竹子耐風力最強，不易折斷，但也因為頭尾必須要沒有裂痕，所以在採伐時要連根一起挖取，相當費時耗力。最後再以其他竹類、鐵箍與藤蔓，固定相關部位成形。

耆老表示，搶孤上主要掛有魷魚等乾貨，還有真空包裝的臘肉、鴨賞，且鬆緊度要恰到好處，既不會鬆脫掉落，也方便讓爬上孤棧的參賽者拔下，丟下分享給參觀民眾。

此外，在製作孤棧時，大家不可口出穢言，也不可跨越孤棧，以示虔誠。

待搶孤活動日一早清晨，13支竹編孤棧都會在各社區護送之下送到會場，之後再以吊車吊上孤棚平台，迎接晚上11時鬼門關前最後一刻的搶孤競技。

頭城搶孤往年都是固定在當地烏石港附近登場，但為了保存相關文化，當地相關單位於幾年前將會場移往鎮內的「搶孤文化園區」，每年活動結束後都會保留孤棚於孤柱；但地方曾一度質疑，搶孤後不將相關設備拆除，恐怕引來好兄弟流連忘返，不願在鬼月後返回陰間，也影響地方運勢。

「不會有這樣顧忌啦！」耆老們說，搶孤之前都會舉辦普渡法會，並規劃有「跳鍾馗」儀式，就是要請好兄弟回到冥府，防止孤魂野鬼留在人間，且部分設施保留到明年再用，可節省不少經費。

頭城搶孤在準備過程，除凝聚當地村民心力之外，也是一種文化傳承；在競技時不只是團隊競賽，更重要的意義是紀念開蘭先人篳路藍縷的拓墾精神，也有慎終追遠、普渡孤魂的意義。1050830

(中央社)