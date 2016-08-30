高田又出包 載貨卡車爆炸1死4傷

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汽車安全氣囊製造商高田公司又出包。高田今天證實，一輛載運該公司安全氣囊和揮發性化學品的卡車，上週在德州邊界小鎮發生爆炸，造成1名婦女喪生和4人受傷。

美聯社報導，這輛由下游包商調派的卡車8月22日在距離聖安東尼奧（San Antonio）約225公里處的德州小鎮奎曼多（Quemado）爆炸起火燃燒，造成1名婦女死亡，並將她的房子夷為平地。

高田（Takata Corp.）表示，已派員前往現場，協助當局調查事故原因。

高田在附近的伊格帕斯（Eagle Pass）有1座倉庫，邊界另一端的墨西哥蒙克洛瓦（Monclova）則有一座汽車安全氣囊工廠。

高田表示，公司嚴格遵守產品運輸流程，以及政府的相關法規。

根據伊格帕斯（Eagle Pass）當地媒體News Gram報導，距離爆炸現場3.22公里遠還發現有碎片。

報導中表示，高田上週派員至奎曼多公立圖書館（Quemando Public Library）呼籲居民通報可疑物品，以利徹底清除。當局也在當地使用金屬探測器，尋找安全氣囊碎片。

警長施默柏（Tom Schmerber）告訴News Gram，就他所知，全郡的清除工作已經完成。1050830

(中央社)