UFO幹的？ 阿根廷這小島會自轉 科學家無解

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）近郊，竟然有一座因不明原因會自轉的神祕小島。（圖翻攝自Google Maps）

Google監測顯示小島曾活動過，但其為何會自轉目前不得而知。（圖翻攝自YouTube）

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）近郊，竟然有一座會自轉的神祕小島？專門研究超自然現象的研究團隊6個月前於坎帕納（Campana）附近調查UFO案例時，意外發現這塊神秘區域中，存在一座外形非常規則的小島，周圍的水溫異常地低且會自轉，科學家至今對於其自然現象仍無解。

這座小島不大，在Google Maps中的具體位置位於34°15’07.8″S 58°49’47.4″W處，從地圖中來看像是由兩個圓圈套在一起所形成的特殊地理結構，經Google測量顯示，內圓（即小島）的直徑約100米，外圓地質結構直徑約120米，Google Maps的歷史記錄顯示，內圓小島會運動，而且運動方式是在外圓之中進行自轉。

對於這處一般人很難進入的荒野林地中，有著謎樣小島，波士頓大學災害學專家Pablo Suarez表示，目前的觀測僅來自於Google Maps，之後要用高空長期監測才能得知其具體運動變化。

工程師Gustavo Sznaider分析，這個圓形島已經存在至少30年，但無法判斷它的來源，因為以前從未見過這種地質構造，小島附近的水溫異常冰冷、水底地面很硬，需要更多的水紋測量等實地考察，才有可能找到研究線索。

阿根廷的超自然現象研究團隊起初為了探究UFO案例，意外發現這處小島，決定實地走訪做初步考察，他們發現這個地區寸步難行，平常根本是無人可達，記者兼超自然現象研究者Alejandro Agostinelli認為，目前這個小島與周圍地形組成的無法解釋的純圓形神秘結構，需要各個學科的科學家從各方面研究才能找到線索。

UFO專家Andrea Perez Simondini則說，80年代開始這地區就有民眾目擊過UFO的案例，但是從未發現這既神秘又奇怪的島嶼，目前研究人員正在籌集經費，準備進行全面深入的調查。

(中時電子報)