妖怪處處有 打造台版寶可夢不是夢

台灣妖怪故事處處都有，想製造出台版寶可夢，不怕沒題材。（(圖／中時資料照／楊彩成攝)

精靈寶可夢裡，訓練師想馴服的151種妖怪，創作來源主要來自日本多樣的妖怪文化，而台灣除了人們耳熟能詳的虎姑婆、蛇郎君外，還有哪些「魔神仔」呢？台灣是不是也有屬於自己的寶可夢呢？

台灣不管是人文地理都呈現多元面貌，加上有原住民、西方國家、大陸等各種民族來到這塊土地，妖怪題材自然不缺乏。像是專吃小孩的虎姑婆、台灣小孩都熟知的蛇郎君、古堡裡出現的白馬幽靈，台灣妖怪、西方妖怪都都在這裡集合，要出個台版寶可夢，可採集的題材也是俯拾即是。

台灣妖怪故事不少，可惜缺乏系統性的整理與推廣。過去，出版界曾經有系統地整理台灣妖怪的主要有行人出版社在去年底發行過《臺灣妖怪研究室報告》系列套書，書裡面把台灣妖怪分成16種，有陸生、水生、植物類等各式各樣的妖怪。

最近，企圖想成為台灣妖怪代言人的作家何敬堯，在臉書上號召同好，成立百鬼工作室，從史料中找到200多種台灣本土特有的妖怪與奇談，撰寫《妖怪台灣：3百年島嶼奇幻誌》一書，書中從幾百書中找到了200種妖怪。

何敬堯去年曾經在臉書中號召同好，與他一起整理這本書。他蒐羅臺灣從四百年前（1624年）到戰後(1945年)，共計321年之間的台灣妖怪，把在在臺灣的妖怪、神魔、異譚等相關的文字記載，彙集成冊，成為台灣妖怪與怪談目錄。像是唐宋時期的澎湖文獻裡，就記載一個寫著海底鬼城的故事，每到夜晚都會吸引眾鬼來到海底交易海中珍品。這樣的故事，經過作家巧手發揮，一樣可以成為台版寶可夢題材。

(旺報)