外籍人士評最宜居地 台灣奪全球榜首

全球最大旅外人士網站InterNations今天公布，針對各國旅外人士就移居他國的生活品質、工作和財務等綜合評量調查顯示，台灣擊敗66國與城市，高居首位，是全球最宜居住地。

InterNations網站公布居住於191國的1萬4000名外籍人士的大規模調查顯示，在生活品質、易於落腳、財務、工作與家庭生活等綜合評量下，台灣在接受調查的67個國家與城市中，高居榜首。

排名前10位依序為台灣、馬爾他、厄瓜多、墨西哥、紐西蘭、哥斯大黎加、澳洲、奧地利、盧森堡與捷克。

倒數10位依序為科威特、希臘、奈及利亞、巴西、沙烏地阿拉伯、埃及、莫三比克、卡達、義大利與坦尚尼亞。

兩岸三地的中國大陸因為空氣汙染問題嚴重，排名48，較去年下滑10位。香港因房租與物價高漲，排名44，香港在2014年的調查排名第10。新加坡也因物價難以負擔，跌出10大，排名第13。

InterNations創辦人齊克（Malte Zeeck）指出，台灣是今年調查的大贏家，在生活品質與個人財務兩項評量中奪冠。他說，「台灣顯然做的非常對。」

InterNations由熱愛旅遊的德國人齊克、普雷托（Philipp von Plato）與萊斐德（Christian Leifeld）在2007年創辦，是全球最大的旅居與移居他國外籍人士的網站，登記會員達230萬，旅外人士在網站上分享全球390城市的工作、定居等生活經驗。1050830

(中央社)