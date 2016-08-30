台灣為何奪冠 居台外國人：感覺像家

台灣在InterNations網站針對旅居各國的外籍人士調查中，被評為全球最宜居的地方。美國媒體報導，有瑞典籍的旅台人士說，「台灣非常容易讓人有家的感覺。」

富比世雜誌（Forbes）報導，台灣在InterNations網站針對旅居他國的外籍人士調查中擊敗多國，成為外籍人士眼中全球最宜居的地方。

報導引述在台居住近10年的宜家家居（IKEA）總經理、瑞典籍的林斯楚（Martin Lindstrom）的說法，「台灣是亞太區隱藏的最佳寶石之一，非常容易讓人有家的感覺。」

林斯楚認為，台灣有山林景緻，是登山與騎車的好去處，另外還有美好的飲食與咖啡店，最重要的是友善的人民。

調查顯示，85%居住在台灣的外國人對財務狀況感到滿意，全球的平均數為64%。

林斯楚指出，相較於其他亞太區城市，台灣的飲食與社交成本對外國人來說，絕對可以負擔，但房價近期已走高。

台灣的自然景色和物價與生活品質的平衡，讓居台外籍人士感到滿意。調查同時指出，台灣的工作環境也被高度評價，工作與生活能健康均衡。

此外，調查也顯示，在台灣的外籍人士對醫療品質、可負擔的健保體系與整體環境都感到滿意。即使學習中文不易，但非常容易和當地民眾溝通。

調查結論指出，外籍人士來台定居的原因，每6人中就有1人說是為了更好的生活品質，台灣奪冠的調查結果不令人感到意外。1050830

(中央社)