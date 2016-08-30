中華白海豚陳屍金門海灘 自然死亡

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瀕臨絕種保育類鯨豚─中華白海豚經常現身金門和廈門海域，不過，金門海岸最近發現一隻中華白海豚陳屍海灘；經過勘驗證實是海上自然死亡，金門海岸巡防總隊已現地掩埋。

金門海岸巡防總隊最近接獲民眾報案指，金寧鄉安岐出海口到北山安東2號陸軍營區間岸際發現一隻死亡鯨豚，請求協助處理。

岸巡總隊接獲報案後，通報金門縣政府建設處農林科、中華鯨豚協會等單位協同處理，相關人員勘驗後表示，這個品種是瀕絕保育類鯨豚─中華白海豚（又稱印度太平洋駝背豚），全長203公分，雄性，死因為海上自然死亡。金門岸巡總隊最後將死亡鯨豚現地掩埋，進行後續處置。

中華白海豚剛出生是白色，年輕呈現灰色，成年則轉為粉紅色，因此有「粉紅海豚」俗稱，金廈海域近期常發現牠們的蹤跡。金門釣客盧文雄6月間在大二膽海域釣魚時就曾目睹成群的中華白海豚，驚喜萬分。

盧文雄說，當時中華白海豚在船舷旁上下跳躍，而且不斷湧出水面，愈來愈多，左邊4、5隻，右邊7、8隻，他伸手就摸到，還和牠們玩了一會；不久，整個海面都是中華白海豚。

盧文雄被這場面震懾住，立刻拿起手機猛拍，他說，平常看到不過4、5隻海豚而已，這是20多年鈞魚生涯中，看到最壯觀的海豚場面。

岸巡總隊表示，行政院海巡署為保育海洋生態，確保資源永續發展，7月起實施「護永專案」，民眾若有任何「海難救助」、「海域執法」需要，請立即撥打118免費服務專線，總隊將立刻前往處理。l050830

(中央社)