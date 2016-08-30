白宮官員警告：不通過TPP將重挫美國區域領導力

2010年11月14日，亞太經濟合作會議高峰會閉幕當天，與會九國同意美國總統歐巴馬的提案，籌組跨太平洋戰略經濟夥伴協定(The Trans-Pacific Partnership，TPP)。(圖取自維基百科)

美國總統大選11月將登場，跨太平洋夥伴關係協定（TPP）成為雙方候選人交火處，共和黨參選人川普曾表示不支持TPP。但白宮官員表示，若該協議無法在國會中通過，美國將在亞洲貿易問題上讓位給中國，並讓中國書協貿易規則，重挫美國的區域領導力。

據英國廣播公司(BBC)報導，白宮發言人厄內斯特（Josh Earnest）在歐巴馬亞洲之行前表示，「總統可以證明我們已經取得了進展，並且在他離任前我們可以將其（獲得國會的）通過。」

報導指出，作為美國重返亞太的一部分，TPP受到各方矚目。不過自今年美國大選開始以來，兩黨候選人都表示將不會支持目前這一版本的TPP，且一些國會議員也表示不會支持通過TPP。

報導稱，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）日前表示，參議院不會在今年通過該協議。這就意味著該決定可能要拖延到下一任總統就職後才能進行。新總統將於明年1月就職。

報導稱，白宮29日表示，歐巴馬將在即將到來的亞洲行中再提TPP，這包括在9月6日發表於寮國發表的演講中。白宮官員說，若國會不通過這一貿易協議，美國將在亞洲貿易問題上讓位給中國，並讓中國書協貿易規則。

白宮副國家安全顧問羅德斯（Ben Rhodes）則警告，「若不向前推，我認為就美國的領導力而言，這會被視為（美國的）重大挫折。」

(中時)