搶離婚買房 上海登記處人潮像菜市場

雖然官方否認，但上海房地產市場調控的傳言沒有消止，民眾瘋買房，除了購屋登記網站擠爆當機，各地婚姻登記中心也排起長長的離婚人龍，民眾說：「離了方便買房，頂多到時候再結唄！」

日前網上傳言上海可能收緊購房貸款政策，人心惶惶。上海市官方微信「上海發布」29日特別公布消息稱，沒有研究過此類政策，將繼續嚴格執行3月25日發布的房地產調控政策。

但民眾並不理會官方澄清。新聞晨報報導，上海多個婚姻登記中心從上周末開始出現了前所未有的協議離婚高峰：浦東27日一天超過近百對夫婦協議離婚，楊浦則有97對夫婦協議離婚，是平時的三倍。昨天是周一，排隊離婚依然在繼續。

閔行區的婚姻登記中心裡，負責諮詢指引的民政局工作人員在大廳內忙個不停，不斷提醒來辦理離婚手續的人：「戶口名簿複印了嗎？照片呢？取號了沒？」工作人員說：「今天十個裡面八個是來離婚的」。

二樓的離婚登記處許多人在等候區內填寫表格。一位才結婚半年就來離婚的夫妻笑著說，「樓市政策傳言要改了，離了方便買房，頂多到時候再結唄！」

「男方與女方感情破裂，即日起兩人正式離婚……」，審查處的工作人員叫到121號，再次宣讀了同樣的內容，而這時，離婚登記燈號顯示還有151人在等候。

徐匯區婚姻登記中心人潮也多，「像菜市場一樣！」。報導說，徐匯區最終在門口貼出通知稱，辦理離婚登記人數眾多，已超出中心業務接待能力。請需辦理離婚登記的當事人改日再取號辦理相關事務。

楊浦區婚姻登記中心工作人員則說，正常情況一天約30對辦理離婚，但27日已增加了2、3個辦理窗口仍然源源不斷有人前來。如果人太多，楊浦也會考慮預約離婚。

按照現行政策，上海非單身人士可以購買兩套住宅，有夫妻因此先離婚將名下房產劃歸至夫妻一方，另一方則可享受首套房三成首付政策。1050830

(中央社)