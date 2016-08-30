遍尋李天祿原聲 楊力州不平凡執著

紀錄片多產導演楊力州陪著太太朱詩倩漫步在紐約曼哈頓街上，惟心中掛念的是要尋找已逝掌中戲大師李天祿的原聲，這是楊力州對紀錄片的執著，也讓外界看到他的專注與認真。

紐約台北文化中心成立25週年，推出一系列台灣當代精選電影與紐約觀眾分享，明晚由楊力州的金馬獎紀錄片「我們的那時此刻」打頭陣，接著31日還有擁有好票房的「拔一條河」。

兩部片子都是楊力州得力作品，也都獲得極高評價，然而描述莫拉克風災重創高雄縣甲仙鄉的「拔一條河」故事，票房意外打敗他自己形容從影以來卡司陣容最堅強的「我們的那時此刻」，楊力州也想不出原因。

對台灣愈來愈多人願意走進戲院觀看紀錄片，楊力州相當振奮，是除了婚姻與事業密不可分的伴侶朱詩倩，支撐他繼續走下去的力量所在。

朱詩倩說，拍紀錄片要有很強的毅力與堅持。「他負責動腦、拍片，我負責找錢，圓他的夢想」。

楊力州拍攝紀錄片的時間都是以10年為基礎，沒有很好的心臟或耐力，難圓其夢。平常除了構思腳本、漫長拍攝，楊力州與朱詩倩必須外接廣告，維持公司正常營運。

描述「亦宛然掌中劇團」創辦人李天祿與長子陳錫煌父子之間複雜故事的紀錄片「紅盒子」，從開拍迄今已逾10年，最近卻苦尋無著李天祿原聲，幾乎陷入停擺。

李氏家族在李天祿逝世後，兄弟親情關係更為複雜。楊力州說，次子李傳燦（後也逝世）繼承的亦宛然掌中劇團，收錄了李天祿最多原聲，惟「紅盒子」是描述陳錫煌與父親的關係而不願出借。加上，坊間及國家電影資料館遍尋不著布袋戲大師聲音，電視台訪問帶又非他所要，讓他陷入長思，不知所措。

另一部仍在進行中的劇情紀錄片「青春」，前後已經拍了20年。這部描寫楊力州任職復興美工時期7位學生的成長故事，從他們16歲拍到現在36歲，大多已成家立業，有人甚至離婚了，預計要拍到40歲，拍攝時間長達24年。

楊力州回憶學生成長過程，充滿台灣社會發展小縮影。他曾半夜充當未婚懷孕學生的婚姻證人，還替服役中的學生代為照顧太太、安排醫院接生，更一度被護士誤認是學生太太的另一半。

空拍專家齊柏林的「看見台灣」大賣，加上近來中華奧運代表隊表現及紅葉少棒隊等故事，讓楊力州大膽興起籌拍另一部紀錄片的野心。

楊力州將與齊柏林、「賽德克·巴萊」金馬獎導演魏德聖等，合拍描繪台灣運動發展歷程的「陸海空」（暫訂）紀錄片。

怕海的楊力州負責「陸」部分，拍過「海角七號」的魏德聖主導「海」部分，擅長空拍的齊柏林負責「空」部分。他們要拍出台灣的運動故事，讓運動歸運動，不再只為了比賽、獎金而運動。

拍了20多年紀錄片，楊力州始終希望藉紀錄片改變社會，透過故事描述社會的真實面，而每次漫長等待的拍攝，就是堅持為了將燦爛的人生故事化為影像，呈現在觀眾眼前。1050830

(中央社)